O que acontece quando um relâmpago atinge um avião?

Os relâmpagos podem ser assustadores mesmo quando se está em segurança atrás de paredes de tijolo em terra firme, por isso a ideia de um raio atingir um avião, dependente de equipamentos eletrónicos e de combustível, pode ser aterradora.

Mas acontece com mais frequência do que se pensa.

Estima-se que um raio atinja cada avião da frota comercial dos EUA cerca de uma vez por ano sem quaisquer consequências graves, de acordo com a Lightning Technologies Inc., uma empresa de Massachusetts que concebe proteção contra raios para aviões civis e militares.

O último acidente aéreo civil confirmado nos EUA atribuído diretamente a um raio foi em 1967, quando um raio causou uma explosão catastrófica no tanque de combustível, de acordo com a Lightning Technologies.

Muito mudou desde então para evitar tais acidentes.

"Ao longo dos anos, a aviação moderna aprendeu muito sobre o que fazer para ajudar a proteger o avião e, basicamente, como evitar os relâmpagos", disse o meteorologista da CNN Rob Marciano.

"Mas, de qualquer forma, vai-se deparar com eles, especialmente quando se trata de aviões comerciais. Os aviões maiores tentarão contornar as tempestades, mas a certa altura terão de passar por algumas delas".

Quando isso acontece, os aviões estão bem equipados para lidar com relâmpagos, disse William Voss, presidente e diretor executivo da Flight Safety Foundation, um grupo sem fins lucrativos com sede em Alexandria, Virgínia, dedicado à melhoria da segurança da aviação.

Voss falou com a CNN sobre a forma como os aviões lidam com os relâmpagos.

CNN: Qual é a importância dos relâmpagos para os aviões?

William Voss: Os aviões foram concebidos durante anos para lidar muito bem com os relâmpagos. Desde a década de 1930 que se sabe claramente que os aviões serão sujeitos a descargas atmosféricas, pelo que foram concebidos para aguentar.

E fazem-no basicamente certificando-se de que existe um caminho condutor para que o raio passe à volta do avião. É dissipado em segurança através de pontos que têm mechas estáticas [dispositivos semelhantes a antenas nas pontas das asas] e assim por diante, coisas que ajudam a eletricidade a fluir à volta do avião e a regressar à atmosfera.

Não se vê o combustível a incendiar-se ou o avião a partir-se e, na maioria das vezes, não se veem quaisquer danos. A eletricidade dissipa-se como previsto. Por vezes, o relâmpago é suficientemente forte para fazer um pequeno buraco ao sair, mas é só isso que faz.

CNN: Atualmente, é possível que um raio provoque a queda de um avião?

Voss: Muito improvável. Não posso dizer que nada seja impossível, mas de certeza que não devemos ver isso acontecer. Está muito abaixo na nossa lista de preocupações, mais uma vez porque temos muita experiência neste domínio e os aviões são atingidos por raios todos os dias.

CNN: Se um raio atingir um avião, que tipo de danos pode causar?

Voss: Normalmente, os danos são visíveis nas pontas das asas ou na cauda. É normalmente uma parte afiada e pontiaguda do avião. Por vezes, veem-se alguns danos nessa parte, que são altamente localizados, e se forem do tamanho do nosso punho, seria espantoso. Mas normalmente é mais do tamanho de uma moeda - um buraco feito no avião.

CNN: E a eletrónica?

Voss: A eletrónica pode ser suscetível, mas eles desenvolvem a eletrónica e testam-na partindo do princípio de que a descarga estática é um problema, porque mesmo sem relâmpagos, a acumulação de estática numa aeronave é significativa e, por isso, em grande medida, a eletrónica foi endurecida para isso.

Por isso, normalmente não se veem grandes perturbações na eletrónica.

CNN: E o depósito de combustível?

Voss: A mesma coisa. Há precauções de descarga estática, precauções de ligação à terra incorporadas nos depósitos de combustível.

CNN: Então, parece que os testes são bastante rigorosos para os aviões.

Voss: Sem dúvida. Os relâmpagos não são uma ameaça inesperada, por isso é algo que as pessoas têm vindo a conceber muito bem ao longo dos últimos 50-60 anos.

CNN: Se estivermos num avião e ele for atingido por um raio, o que sentimos?

Voss: Provavelmente nada. Talvez se note um clarão brilhante.

CNN: Não sentiria um abanão ou algo semelhante?

Voss: Provavelmente não se sentiria nada, porque a corrente é encaminhada para o exterior do avião. É quase a mesma coisa que acontece com o seu carro. Se estivermos no nosso carro e formos atingidos por um raio, podemos nem sequer dar conta do que aconteceu.