Igreja não tem plano B se o Papa não vier a Portugal - tem só "um plano F"

Programa do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude inclui encontro com vítimas de abusos sexuais

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) afirma à CNN Portugal que está a acompanhar "com natural preocupação" as notícias sobre o estado de saúde do Papa mas tem "muita confiança" na recuperação de Francisco para estar em Lisboa "com os jovens". Como sublinha Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ, "não há um plano B para a Jornada, há um plano F... de Francisco".

O Papa Francisco foi submetido esta quarta-feira a uma cirurgia na parede abdominal. A operação decorreu sem complicações mas a intervenção obrigou a cancelar todos os seus compromissos até ao dia 18 de junho, informa a AFP.

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, onde, de acordo com o Vaticano, foi submetido ao início da tarde a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para tratar uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino. Segundo o comunicado, a decisão de realizar esta intervenção foi tomada pela equipa responsável pela saúde do Papa Francisco nos últimos dias.

A assessoria de imprensa acrescentou que o Papa vai permanecer no hospital por alguns dias “para permitir um pós-operatório normal e uma recuperação funcional completa”.