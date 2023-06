O Papa está bem - acabou a cirurgia

Programa do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude inclui encontro com vítimas de abusos sexuais

A cirurgia do Papa já terminou e decorreu sem complicações, informam as agências de notícias. Francisco regressou assim ao seu apartamento no 10.º piso do Hospital Gemelli, em Roma.

O Papa Francisco foi submetido esta quarta-feira a uma cirurgia na parede abdominal que o obrigou a cancelar todos as suas audiências até ao dia 18 de junho, informa a AFP.

De acordo com o Vaticano, Francisco foi submetido ao início da tarde a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para tratar uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino. Segundo o comunicado, a decisão de realizar esta intervenção foi tomada pela equipa responsável pela saúde do Papa Francisco nos últimos dias.

No hospital romano, Jorge Bergoglio, de 86 anos, foi operado pela equipa do clínico e académico Sergio Alfieri, que já o operara há dois anos.