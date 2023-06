Papa vai deixar o hospital esta sexta-feira

Papa fez fisioterapia respiratória e rezou o Ângelus na capela privada do hospital

Papa continua a recuperar da cirurgia e a trabalhar no hospital

O Papa Francisco, hospitalizado em Roma desde 7 deste mês após uma cirurgia abdominal, vai deixar o hospital na manhã de sexta-feira, anunciou esta quinta-feira o Vaticano.

A conselho da equipa médica e após uma evolução clínica "regular", o jesuíta argentino de 86 anos deixará a Policlínica Gemelli "amanhã de manhã, sexta-feira, 16 de junho", afirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em comunicado.

O Vaticano divulgou esta quinta-feira as primeiras imagens do Papa Francisco após a cirurgia, mostrando-o numa cadeira de rodas a visitar a ala de oncologia infantil do hospital onde está internado