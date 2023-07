Opinião: Eu fui o líder islâmico mais antigo a visitar Auschwitz. Eis o que sei sobre a paz

Nota do Editor: O Xeque Mohammed Al-Issa é o Secretário-Geral da Liga Mundial Muçulmana. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

Em janeiro de 2020, liderei uma delegação de mais de 60 proeminentes muçulmanos árabes, incluindo 25 líderes religiosos, naquilo a que os nossos anfitriões judeus chamaram uma visita “inovadora” aos famosos campos de extermínio nazis de Auschwitz-Birkenau.

Xeque Mohammed Al-Issa

Esta foi a mais importante delegação islâmica a visitar o local durante a sua triste história.

Atravessar os infames portões foi uma experiência visceral e emocionalmente arrebatadora que conseguiu simultaneamente transportar-me para o passado e aguçar a minha mente para o futuro. Porque foi aqui que 1,1 milhões de pessoas, na sua grande maioria judeus, foram assassinadas durante o Holocausto. E foi aqui que reafirmei o meu compromisso de lutar contra a intolerância e o ódio em todas as suas formas.

Esta visita era a nossa obrigação moral e um sinal de solidariedade com os nossos irmãos e irmãs judeus, com os quais temos de enfrentar as muitas injustiças e inimizades que existem no mundo.

De facto, todas as grandes religiões do mundo - cristã, judaica, hindu e budista - têm no seu âmago um compromisso com a paz e a justiça que começa com o reconhecimento das lutas dos nossos companheiros de viagem.

Agora, à beira do aniversário de 78 anos da libertação de Majdanek (22-23 de julho de 1944), que foi o primeiro dos campos nazis a ser libertado pelos Aliados, temos de perguntar-nos: a verdade do Holocausto continua a libertar corações e mentes, outrora cegos pela ignorância, pelo medo e pelo preconceito?

A resposta honesta é que, embora a compreensão muçulmana do Holocausto seja importante para trazer uma paz duradoura às Terras Santas, a ignorância e a negação do Holocausto continuam a ser uma tendência preocupante que só piora com o passar do tempo.

A banalização do Holocausto, sabemo-lo muito bem, abre caminho à negação e ao antissemitismo, que, sem dúvida, ainda persiste no mundo. Mas trata-se de um fenómeno transcultural, interétnico, transnacional e inter-religioso.

Uma sondagem realizada no início deste ano pelo Comité Judaico Americano revelou que apenas 53% dos americanos com mais de 18 anos responderam corretamente que cerca de seis milhões de judeus foram mortos no Holocausto, enquanto 20% disseram explicitamente que não tinham a certeza. Na sondagem, 2% disseram que menos de um milhão foram mortos, 13% escolheram aproximadamente três milhões e 11% disseram mais de 12 milhões.

A verdade pode libertar-nos. E a verdade do Holocausto deve continuar a abrir os nossos olhos para os horrores que a humanidade é capaz de infligir - e ajudar a guiar-nos para a verdade da nossa humanidade comum e do nosso destino partilhado.

Mas temos de viver, praticar e ensinar esta verdade todos os dias, para impedir que a sombra da mentira e da ignorância volte a dominar o nosso mundo.

Podemos fazer isso principalmente através da educação e do diálogo inter-religioso. Há cada vez mais clubes e organizações inter-religiosas a surgir nas comunidades e nos campus universitários, incluindo o novo Laboratório de Investigação Inter-religiosa da Universidade de Columbia, que ajudei a inaugurar com o Cardeal Timothy Dolan e o Rabino Arthur Schneier.

Podemos também trabalhar para construir pontes de paz entre os diversos povos do mundo e ser uma força para uma nova diplomacia orientada pela fé que complemente os esforços tradicionais dos governos para alcançar a paz.

Esta ideia já está a dar frutos. No ano passado, a Liga Mundial Muçulmana, juntamente com parceiros cristãos, judeus, xintoístas e outros, participou na Cimeira das Nações do G20, em Bali, na Indonésia, como o “R20” (the Religion 20), um grupo de compromisso que pretende aproveitar o poder das religiões mundiais para enfrentar os desafios globais prementes.

E ainda no mês passado organizámos uma cimeira inter-religiosa de alto nível de líderes religiosos e diplomatas na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, com o objetivo de acalmar as crescentes tensões entre o Oriente e o Ocidente.

Não se trata de exercícios ingénuos. Há dois factos históricos que vale a pena recordar. Em primeiro lugar, foi o Exército Vermelho soviético - que na altura era aliado da América e do Ocidente - que libertou Auschwitz-Birkenau, bem como Majdanek, na década de 1940.

Em segundo lugar, embora a esmagadora maioria das vítimas da barbárie nazi fossem judeus, entre os assassinados em Auschwitz havia dezenas de muçulmanos. As lições são claras. O choque entre os povos não é inevitável. O bem pode vencer o mal. E o ódio é uma pira que tudo consome.

Todos nos erguemos ou caímos juntos. E ao recordarmos a libertação de Majdanek, essa é a verdade que nos libertará.