Estamos a 90 segundos da destruição total. O Relógio do Juízo Final acaba de ser acertado

"Mais próximo do que alguma vez esteve do apocalipse". Relógio do Juízo Final a 100 segundos da meia-noite

O Relógio do Juízo Final, que faz tique-taque há 77 anos, não é um relógio qualquer - tenta medir o quão perto a humanidade está de destruir o mundo.

Nesta terça-feira, o relógio foi novamente acertado a 90 segundos da meia-noite - o mais próximo daquela hora que alguma vez esteve, de acordo com o Boletim dos Cientistas Atómicos, que criou o relógio em 1947. A meia-noite representa o momento em que as pessoas terão tornado a Terra inabitável. No ano passado, o boletim fixou o relógio em 90 segundos para a meia-noite, principalmente devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e ao aumento do risco de uma escalada nuclear.

De 2020 a 2022, o relógio foi fixado em 100 segundos para a meia-noite.

De acordo com o Boletim, o relógio não foi concebido para medir definitivamente as ameaças existenciais, mas sim para suscitar conversas sobre temas científicos difíceis, como as alterações climáticas.

A decisão de manter o relógio à mesma hora este ano deve-se, em grande parte, às preocupações contínuas com a guerra na Ucrânia, o conflito Israel-Gaza, a potencial corrida às armas nucleares e a crise climática, disse Rachel Bronson, presidente e CEO do Boletim, em conferência de imprensa.

"As tendências continuam a apontar sinistramente para uma catástrofe global", acrescentou Bronson. "A guerra na Ucrânia representa um risco sempre presente de escalada nuclear. E o ataque de 7 de outubro em Israel e a guerra em Gaza ilustram ainda mais os horrores da guerra moderna, mesmo sem uma escalada nuclear."

"Os países com armas nucleares estão envolvidos em programas de modernização que ameaçam criar uma nova corrida nuclear", apontou Bronson. "A Terra viveu o ano mais quente de que há registo e as inundações maciças, os incêndios e outras catástrofes relacionadas com o clima criaram raízes. E a falta de ação em relação às alterações climáticas ameaça milhares de milhões de vidas e meios de subsistência."

Bronson citou os recentes avanços na inteligência artificial como outra preocupação, dizendo que "levantam uma variedade de questões sobre como controlar uma tecnologia que pode melhorar ou ameaçar a civilização de inúmeras maneiras".

O que é o Relógio do Juízo Final?

O Bulletin of the Atomic Scientists (Boletim dos Cientistas Atómicos) foi fundado por um grupo de cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan, o nome de código para o desenvolvimento da bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial.

Originalmente, a organização sem fins lucrativos foi concebida para medir as ameaças nucleares, mas em 2007 o Boletim tomou a decisão de incluir as alterações climáticas nos seus cálculos.

Ao longo dos últimos 77 anos, o tempo do relógio mudou de acordo com o quão perto os cientistas acreditam que a raça humana está da destruição total. Há anos em que o tempo muda, e outros em que não muda.

O Relógio do Juízo Final é definido todos os anos pelos peritos do Conselho de Ciência e Segurança do Boletim, em consulta com o seu Conselho de Patrocinadores, que inclui atualmente nove laureados com o Prémio Nobel.

Embora o relógio tenha sido uma chamada de atenção eficaz quando se trata de lembrar as pessoas sobre as crises em cascata que o planeta está a enfrentar, alguns questionam a sua utilidade.

"Trata-se de uma metáfora imperfeita", argumentou Michael E. Mann, professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra e do Ambiente da Universidade da Pensilvânia, à CNN, em 2022, sublinhando que o enquadramento do relógio combina diferentes tipos de risco, com características diferentes e que ocorrem em escalas temporais diferentes. Ainda assim, acrescentou que "continua a ser um dispositivo retórico importante que nos lembra, ano após ano, da tenuidade da nossa existência atual neste planeta".

Todos os modelos têm limitações, observou Eryn MacDonald, analista do Programa de Segurança Global da Union of Concerned Scientists, à CNN em 2022, acrescentando que o Boletim tem tomado decisões ponderadas todos os anos sobre como chamar a atenção das pessoas sobre as ameaças existenciais e as ações necessárias.

"Embora eu gostasse que pudéssemos voltar a falar de minutos para a meia-noite em vez de segundos, infelizmente isso já não reflete a realidade", considerou.

O que acontece se o relógio chegar à meia-noite?

O relógio nunca chegou à meia-noite, e Bronson espera que nunca chegue.

"Quando o relógio chega à meia-noite, isso significa que houve uma espécie de troca nuclear ou uma mudança climática catastrófica que acabou com a humanidade", explicou. "Nunca queremos lá chegar e não o saberemos quando lá chegarmos."

Qual é a precisão do relógio?

O tempo do relógio não se destina a medir ameaças, mas sim a suscitar conversas e encorajar o envolvimento do público em tópicos científicos como as alterações climáticas e o desarmamento nuclear.

Se o relógio for capaz de o fazer, então Bronson considera-o um sucesso.

Quando o relógio marca uma nova hora, as pessoas ouvem-no, garantiu. Nas conversações sobre o clima da COP26 em Glasgow, Reino Unido, em 2021, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson citou o Relógio do Juízo Final ao falar sobre a crise climática que o mundo está a enfrentar, lembrou Bronson.

Bronson disse que espera que as pessoas discutam se concordam com a decisão do Boletim e tenham conversas frutíferas sobre quais são as forças motrizes da mudança.

Ainda é possível atrasar o relógio com ações arrojadas e concretas. De facto, o ponteiro foi o que mais se afastou da meia-noite - uns impressionantes 17 minutos antes da hora - em 1991, quando a administração do então presidente George H.W. Bush assinou o Tratado de Redução de Armas Estratégicas com a União Soviética. Em 2016, o relógio estava a três minutos da meia-noite, em resultado do acordo nuclear com o Irão e do acordo climático de Paris.

O que se pode fazer para voltar atrás no relógio?

"Acreditamos que, como os seres humanos criaram essas ameaças, podemos reduzi-las", defendeu Bronson. "Mas fazer isso não é fácil, nem nunca foi. E requer um trabalho sério e um envolvimento global a todos os níveis da sociedade."

Não subestime o poder de falar sobre estas questões importantes com os que o rodeiam, sugeriu. "Poderá não o sentir porque não está a fazer nada, mas sabemos que o envolvimento do público leva os líderes a fazer coisas", acrescentou.

Para ter um impacto positivo nas alterações climáticas, analise os seus hábitos diários e veja se há pequenas mudanças que pode fazer na sua vida, como a frequência com que caminha em vez de conduzir e a forma como a sua casa é aquecida, apontou Bronson.

Comer sazonal e localmente, reduzir o desperdício de alimentos e reciclar corretamente são outras formas de ajudar a mitigar ou lidar com os efeitos da crise climática.