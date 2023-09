As histórias incríveis por detrás de cinco dos relógios mais caros do mundo

Há pouco mais de 30 anos, o Antiquorum de Genebra foi o pioneiro do leilão de relógios moderno com a sua venda "Art of Patek Philippe". Antes disso, a noção de que belos relógios eram coleccionáveis era bastante excêntrica - foi necessário o aparecimento de modelos eletrónicos de quartzo baratos ao longo dos anos 70 e 80 para distinguir os relógios tradicionalmente trabalhados como mais do que meros guardiões do tempo.

Aquele leilão histórico, realizado em 1989, também ajudou a cimentar a posição da Patek Philippe como investimento de eleição da alta relojoaria. É uma reputação que persiste até aos dias de hoje, graças à fórmula duradoura da marca de património, inovação e aura de culto. Em novembro de 2020, o Patek Philippe Grandmaster Chime, em titânio, foi avaliado em 31 milhões de dólares na Christie's, batendo então todos os recordes.

Mas a Patek Philippe não é, de forma alguma, a única escolha dos coleccionadores de relógios. Outras marcas, da Breguet à Rolex, comandam guerras de licitação febris em leilão e longas listas de espera para novos modelos. Embora os preços astronómicos se devam muitas vezes à raridade e à preciosidade, uma boa história ajuda certamente. Eis cinco exemplos fascinantes.

O relógio desaparecido de Maria Antonieta

O Breguet nº 160 de grande complicação, mais conhecido por Maria Antonieta ou Rainha. Fotot Michael Vainshtein da Wikimedia Commons

Breguet n.º 160 Marie-Antoinette, 1827 - avaliado em 2013 em 30 milhões de dólares.

Que tipo de relógio faria o relojoeiro parisiense Abraham-Louis Breguet se fosse vivo atualmente? Na verdade, o "padrinho da relojoaria moderna" - a quem se atribui a industrialização da relojoaria fina e inúmeras inovações tecnológicas - provavelmente não estaria a fazer relógios. Sendo um mestre na resolução de problemas práticos, inovadores e belos, o mais provável é que estivesse a fazer fortuna em Silicon Valley.

De facto, o seu 160º relógio, o lendário Marie-Antoinette, é uma obra-prima de supercomputação.

A história deste relógio é uma lenda com duas metades, com uma história de origem de arrasar e um escândalo de roubo nos últimos dias. Tudo começou com um otimista guarda da corte de Versalhes de Maria Antonieta que, em 1783, encomendou a Breguet o relógio mais complicado e precioso para a sua rainha então cada vez mais impopular.

Breguet cumpriu a tarefa, equipando o relógio de bolso transparente com muitas das suas invenções (incluindo a corda automática) e muitas outras (como a hora celestial, o estado da corda e um calendário perpétuo), todas em metal precioso. No entanto, havia um problema: os 823 componentes do relógio demoraram cerca de 30 anos a produzir, o que significa que só ficou concluído muito depois da execução de Maria Antonieta e quatro anos após a morte do próprio Breguet (foi terminado na sua oficina, sob a supervisão do seu filho).

Posteriormente, foi adquirido por Sir David Salomons. Após a morte de Salomon, em 1925, o relógio juntou-se à considerável coleção de relógios de bolso dos séculos XVIII e XIX do advogado britânico, como peça central do Museu de Arte Islâmica, em Jerusalém (fundado pela sua filha na década de 1970). Numa reviravolta chocante, anos mais tarde, a 17 de abril de 1983, mais de 100 dos raros relógios de Sir David, incluindo o Marie-Antoinette, desapareceram durante a noite.

O presumível roubo permaneceu um mistério durante 23 anos, até que a polícia israelita recebeu duas denúncias de pessoas que diziam ter visto peças da coleção. Na verdade, Naaman Diller, um gatuno israelita que ganhou notoriedade nos anos 60, contornou sozinho o sistema de segurança do museu e escondeu os relógios em cofres espalhados pelos Estados Unidos, Europa e Israel.

Após a morte de Diller, em 2004, a sua viúva tentou vender os objectos, mas foi apanhada e condenada a cinco anos de prisão preventiva por recetação de bens roubados. Dos 106 relógios, 39 - incluindo o presente de Maria Antonieta - foram restaurados e devolvidos ao museu, onde permanecem em exposição.

O relógio mais complexo do seu tempo

O Henry Graves Supercomplication. Cortesia da Sotheby's

Patek Philippe Henry Graves Jr Supercomplication, 1932 - vendido por 24 milhões de dólares na Sotheby's em 2014.

O recentíssimo Patek Philippe Grandmaster Chime pode ter sido vendido por 31 milhões de dólares em 2019, mas o relógio cujo recorde quebrou está repleto de pedigree de sangue azul.

Feito para o eminente banqueiro nova-iorquino Henry Graves Jr., e com 24 "complicações" (por outras palavras, funções além da de dizer as horas), o relógio denominado Supercomplication foi considerado o relógio mais complexo alguma vez feito até a Patek Philippe criar o Calibre 89 para o seu 150º aniversário, em 1989.

Mas o facto é que continua a ser o relógio mais complicado criado sem tecnologia assistida por computador - com um repetidor de minutos com carrilhões de "Westminster", um cronómetro "cronógrafo" que pode registar dois eventos simultâneos, um calendário perpétuo, fases da lua, indicações para o nascer e o pôr do sol e uma carta celeste do céu noturno de Nova Iorque, entre muitas outras coisas. E tudo isto foi desenhado, calculado, fabricado e montado à mão.

O Rolex de Paul Newman

O Rolex Cosmograph "Paul Newman". Cortesia Phillips

Rolex Cosmograph "Paul Newman" Daytona, 1968 - vendido por 17,8 milhões de dólares na Phillips em 2017.

Este cronógrafo dos anos 60 não é feito de metal precioso, apenas do velho aço. Também não tem nenhuma complicação magistral - a sua função de cronómetro baseia-se na mesma mecânica encontrada em dezenas de milhares de relógios da época - e o fundo da caixa está gravado de forma grosseira e não gramatical: "Conduza com cuidado a mim" [no original, "Drive Carefully Me"].

Mas este não é um relógio vulgar. Era o Cosmograph Daytona do próprio Paul Newman. Exemplo máximo do Rolex mais colecionável, foi oferecido à estrela de Hollywood pela sua mulher Joanne Woodward em 1968, altura em que a sua paixão pelos desportos motorizados se tornou mais forte (daí a gravação).

A estrela de olhos azuis era regularmente fotografada a usar o relógio, que se distingue pela sua coloração "exótica" do mostrador e pelos botões "cogumelo" - uma versão pouco popular do Daytona durante os anos 60 e 70, o que significa que os exemplares são raros, e os que se encontram em bom estado, com caixa e documentos, são ainda mais raros.

Apesar da sua relativa simplicidade, o relógio foi o ponto alto de uma venda de alto nível em Nova Iorque em 2017, superando inúmeras obras de alta relojoaria dos maiores fabricantes do mundo e batendo sem esforço o recorde mundial anteriormente detido por um Patek Philippe de 11,1 milhões de dólares, que tinha sido vendido na mesma sala no ano anterior.

Este exemplar em particular era suscetível de obter milhões, graças à sua proveniência epónima, mas o seu fantástico estado de conservação garantia-o. Foi consignado por James Cox, que, enquanto namorava a filha de Newman, Nell, foi presenteado pela estrela com o relógio.

"Aparentemente, o Papá esqueceu-se de dar corda ao seu relógio de pulso nessa manhã", contou Nell Newman numa carta assinada que acompanhava a remessa de Cox. "James respondeu que não sabia as horas e que não tinha relógio. O pai entregou a James o seu Rolex e disse: 'Se te lembrares de dar corda a este relógio todos os dias, ele marca muito bem as horas'".

Se ao menos ele soubesse o que aquela prenda viria a ser.

Um relógio para levar para o espaço

O relógio George Daniels Space Traveller I. Cortesia da Sotheby's

George Daniels Space Traveller I, 1982 - vendido por 4,6 milhões de dólares na Sotheby's em 2019.

Pode ocupar apenas o 16.º lugar na lista dos relógios mais caros alguma vez vendidos em leilão até 2021, mas esta beleza classicamente transformada ainda é reverenciada pela virtuosa relojoaria a solo que recebeu.

Em termos do legado do relojoeiro George Daniels, é o mecanismo de regulação coaxial no interior de cada Omega mecânico que perdura. Mas o seu "Método Daniels", que o levou a fabricar à mão cada componente a partir de metal bruto sem qualquer automação - e muito menos pessoal adicional na sua oficina remota na Ilha de Man - foi sem dúvida o seu feito mais impressionante.

Exigindo o domínio de mais de 30 ofícios, aperfeiçoados por Daniels ao longo de anos de restauro de Breguets antigos, o método limitou a produção da sua carreira a apenas 35 relógios, que fez para um punhado de clientes abastados. No entanto, esses 35 relógios levaram muitos amantes da horologia a considerá-lo o maior relojoeiro vivo do mundo. A sua criação mais famosa, o relógio de bolso Space Traveller, foi batizado em honra do programa Apollo da NASA e era "o tipo de relógio de que precisaria na sua viagem organizada a Marte", como Daniels disse, devido às suas indicações de hora celestial.

Depois de ver Daniels falar na Manchester School of Horology nos anos 90, o então adolescente Roger Smith comprou em segunda mão um, bem como um exemplar do livro de Daniels, "Watchmaking", antes de se tornar aprendiz do lendário relojoeiro. Atualmente, um relógio de pulso de Roger W. Smith - também fabricado na Ilha de Man, utilizando as ferramentas antigas legadas pelo seu falecido professor - é o mais próximo que se pode chegar de um novo George Daniels, e por muito menos (a partir de cerca de 125 mil dólares, se conseguir entrar na lista de espera).

Um relógio de pulso preparado para jatos privados

O Richard Mille RM62-01 Airbus Corporate Jets Cortesia Richard Mille

Richard Mille RM 62-01 Airbus Corporate Jets - avaliado em 1.3 milhões de dólares em 2019.

Além do espetacular Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, avaliado em 1,75 milhões de dólares, este é o relógio mais caro que se podia comprar, no final de 2020, novo e pronto a usar.

Mas este é o topo de gama da relojoaria moderna no seu estado mais intransigente. Reconhecido pela estética despojada, ao estilo da F1, pelo desempenho em condições extremas e pelos materiais de ponta, Richard Mille abalou o mundo delicado e ligeiramente poeirento da relojoaria suíça tradicional.

A marca desta sua criação está alinhada com a Airbus Corporate Jets, daí a caixa composta de carbono e titânio em forma de vigia. Mas a inovação não se fica por aqui. Possui uma definição de "vibração" (uma caraterística que será familiar para os fãs dos telemóveis e pagers do início dos anos 2000) graças a um pequeno peso desalinhado em ouro maciço que gira à hora marcada para o alarme a 5 400 rotações por minuto, alertando discretamente o pulso para a hora definida.

Possui também uma gaiola de "turbilhão" que desafia o efeito da gravidade na delicada mola de equilíbrio. É feito de carbono e titânio super-leves e super-resistentes - e, para quando o seu Airbus pessoal aterrar, uma segunda funcionalidade de fuso horário mantém o registo da hora de regresso a casa.

Se o direito de se gabar na sala de reuniões também pode ser considerado uma caraterística, então conte também com isso.

Nota: este artigo foi originalmente publicado na CNN a 15 de dezembro de 2020