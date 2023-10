Um quadro avaliado em 14 mil euros era afinal um Rembrandt. Pode agora ser vendido por 17 milhões de euros

Londres. Uma pintura avaliada em 14 mil euros há apenas dois anos deverá chegar aos 17 milhões de euros num leilão, depois de ter sido identificada como obra do mestre holandês Rembrandt.

"A Adoração dos Reis" tem estado praticamente sem ser visto desde os anos 50, altura em que foi revelada pela primeira vez.

Foi adquirida pelo colecionador J.C.H. Heldring, em Amesterdão, em 1955. A sua viúva vendeu-o a uma família alemã em 1985, onde permaneceu até ser vendido pela Christie's em Amesterdão há dois anos.

Na altura da venda, a Christie's atribuiu a cena bíblica ao "Círculo de Rembrandt", sugerindo que tinha sido realizada por um aluno ou um artista próximo do famoso pintor, e estimou o seu valor entre 10.000 e 15.000 euros.

Testes exaustivos revelaram alterações que Rembrandt tinha efectuado no quadro. Imagem Sotheby's

A pintura monocromática, que mede 24,5 x 18,5 centímetros, foi adquirida por um comprador anónimo por 860 mil euros na venda da Christie's.

Embora esse valor fosse mais de 50 vezes superior ao valor estimado do quadro na altura, espera-se agora que atinja alguns milhões de euros mais, depois de ter emergido como "uma obra de grande significado" do pintor holandês, de acordo com um comunicado de imprensa da Sotheby's.

Depois de o comprador anónimo o ter consignado à Sotheby's, a casa de leilões iniciou um projeto de investigação de 18 meses para chegar à verdadeira atribuição e valor do quadro.

O exame, que envolveu raios X e imagens de infravermelhos, bem como discussões intensivas com os principais académicos de Rembrandt, levou a Sotheby's a concluir que a pintura é "um trabalho com a assinatura de Rembrandt". Atualmente, avalia a obra entre 10 e 15 milhões de libras (11,5 a 17,3 milhões de euros).

A casa de leilões acredita que foi pintado no início da carreira de Rembrandt, por volta de 1628, quando ele teria cerca de 22 anos e vivia na cidade holandesa de Leiden.

Um achado raro

A grande maioria das obras de Rembrandt está em museus de todo o mundo, e quase todas as que foram a leilão nas últimas três décadas "são retratos ou estudos de cabeças de personagens individuais", segundo o comunicado da Sotheby's.

Como tal, "A Adoração dos Reis", que retrata o encontro entre os Três Reis Magos e o menino Jesus, é uma "oportunidade fantástica" no mundo da arte, disse à CNN George Gordon, copresidente da Old Master Paintings Worldwide da Sotheby's.

Numa chamada telefónica com a CNN, afirmou: "Diria que é particularmente significativo porque contribui para a nossa compreensão de Rembrandt nesta data crucial do seu desenvolvimento e carreira, quando era claramente muito ambicioso e se estava a desenvolver muito rapidamente como artista".

A referência mais antiga ao quadro parece ser o inventário de 1714 de um colecionador de Amesterdão, Constantijn Ranst. Foi depois posta à venda em 1814 e novamente em 1822 - após o que desapareceu de vista até meados do século XX.

Foi incluída em exposições de museus e referenciada como uma obra de Rembrandt por importantes estudiosos de Rembrandt na década de 1950, mas em 1960 o historiador de arte alemão Kurt Bauch, que apenas conhecia a pintura através de uma fotografia a preto e branco, descreveu-a como um produto da Escola de Rembrandt e omitiu-a do catálogo raisonné que estava a compilar. A partir daí, o quadro foi "totalmente esquecido e completamente ignorado na literatura sobre Rembrandt", segundo a Sothebys.

Gordon disse à CNN que aqueles que licitaram no leilão da Christie's em 2021 "devem ter pensado que era muito melhor do que a descrição e que poderia muito bem ser um Rembrandt".

O exame minucioso da Sotheby's revelou uma série de mudanças e revisões que Rembrandt fez, incluindo a auréola do menino Jesus, de acordo com a casa de leilões.

"Muito poucas pinturas narrativas de Rembrandt permanecem em mãos privadas, tornando esta uma oportunidade para um colecionador privado ou uma instituição que é tão rara quanto excitante", disse Gordon no comunicado de imprensa.

"Esta pintura sofisticada é, em igual medida, um produto do pincel de Rembrandt e do seu intelecto. Todas as marcas do seu estilo no final da década de 1620 são evidentes tanto na superfície pintada visível como nas camadas subjacentes reveladas pela ciência, mostrando múltiplas alterações no decurso da sua criação e lançando uma nova luz sobre a forma como ele pensava", acrescentou.

O quadro está atualmente em exposição na Sotheby's de Hong Kong, após o que seguirá para Nova Iorque, Los Angeles e Londres, onde será leiloado a 6 de dezembro.