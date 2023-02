Eclipses, estrelas cadentes, auroras boreais ou chuvas de cometas são acontecimentos que se podem ver - uns mais vezes do que outros - nos céus durante a noite. Menos comum será ver-se uma espiral que se move e vai surgindo e desaparecendo entre os outros astros do Sistema Solar. Pode parecer ficção científica, mas foi o que aconteceu, no passado dia 18 de janeiro, no Havai.

O fenómeno anormal foi captado por uma das câmaras do telescópio Subaru do Observatório Nacional do Japão, situado no cume do vulcão Mauna Kea. A explicação, que está a ser avançada pela comunidade científica, aponta no sentido de o incidente ter sido provocado por um satélite militar de GPS da SpaceX, lançado na Florida.

No time-lapse do incidente - vídeo reproduzido a uma velocidade muito superior àquela a que foi gravado - pode ver-se nitidamente a esfera branca a mover-se pelo céu havaiano, formando espirais pelo caminho. A forma também aparece e desaparece à medida que o tempo passa.

"Um evento de fazer cair o queixo”

Ao jornal inglês The Guardian, um dos investigadores do observatório japonês, Ichi Tanaka, explicou que estava a trabalhar naquela noite, mas não se apercebeu imediatamente do fenómeno. Foi então que um astrónomo, que estava a assistir à transmissão em direto no Youtube, lhe enviou a captura de ecrã da espiral através do sistema de mensagens da plataforma digital.

“Ao abrir o Slack, o que vi foi um evento de fazer cair o queixo”, relatou Tanaka, que conta ainda que em abril do ano passado viu algo semelhante no seguimento de um lançamento da SpaceX. A única diferença é que era maior, mas mais ténue, ou seja, menos visível.

A SpaceX ainda não prestou qualquer esclarecimento sobre o caso, mas certo é que na manhã daquele mesmo dia 18 foi realizado uma descolagem na Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral, na Florida, e que a localização da espiral correspondia ao local onde o foguete deveria alcançar o segundo estado de propulsão.

Ao The Guardian, Tanaka explica ainda que o observatório instalou a câmara para monitorizar os arredores do telecópio Subaru e com o propósito de partilhar imagens dos céus do Mauna Kea. Para que outros pontos do globo com menor visibilidade em determinado momento também possam assistir aos fenómenos, como neste caso, em que, por exemplo, em Tóquio teria sido impossível avistar a espiral.

A transmissão em direto é operada em parceria com o jornal japonês Asashi Shimbun e regularmente tem centenas de pessoas a assistir.

O cume do vulcão Mauna Kea é um local privilegiado para astrónomos, para além de ter as melhores condições de observação da Terra também tem um dos observatórios mais avançados do planeta.