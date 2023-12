Rendas antigas começam a descongelar em 2024 mas só podem aumentar até 6,94%

As rendas antigas vão começar aumentar no próximo ano, mas em linha com a inflação, avança o jornal Público desta segunda-feira.

O Governo garante que, ao contrário do que está previsto na lei do Mais Habitação, as rendas dos contratos celebrados antes de novembro de 1990 só vão poder aumentar até 6,94% e que não vão sofrer mais qualquer tipo de aumento em 2024.

A lei do Mais Habitação previa que não fossem serão fixados novos limites de rendas para os inquilinos com contratos antigos.

O jornal adianta que ainda falta conhecer o funcionamento da compensação que será atribuída aos senhorios destes contratos, que, a entrar em vigor, só chegará a partir do segundo semestre do próximo ano.