É preciso recuar até 2006 para encontrar um número tão baixo de beneficiários do Rendimento Social de Inserção que, em outubro, segundo o jornal Público, eram 181.329, menos 14.587 do que no mês homólogo do ano anterior.

De acordo com os últimos dados mensais do Instituto da Segurança Social, há menos 7.376 agregados (88.787) a receber o RSI, numa média de 284,06 euros por mês.

A maioria dos beneficiários vive no Porto e em Lisboa.