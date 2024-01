“80% é gente boa e 20% não”: dentro do Chega

Há gente que é tão nova (20, 21, 22 anos) que só votou Chega em eleições e há gente menos nova que já não quer votar nos partidos mais antigos que o Chega porque é gente que se sente desiludida por razões distintas: ou porque Rui Rio anunciou que “o PSD é de esquerda” ou porque André Ventura “é o único” que respeita “os 900 mil que combateram pela pátria” ou por outras causas isoladas, partilhadas ou combinadas. Há também imprevistos nestas histórias - como um agora deputado do Chega que foi arrastado outrora pela gola à entrada da Assembleia da República. Dentro do Chega há emigrantes, filhos de imigrantes, imigrantes, monárquicos, negros, brancos, há quem diga que “80% é gente boa e 20% não”, este “há quem diga” é dito dentro do partido. Onde há votos que foram ou podiam ser de PS, PSD, CDS, IL, PDR, PURP e que são agora do “professor doutor André Ventura”, que é a maneira como muito dos delegados e observadores se dirigem ao líder de um partido que se reuniu para uma convenção em Viana do Castelo

