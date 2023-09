Republicanos falham plano para impedir paralisação do governo norte-americano

O plano da liderança Republicana da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para evitar a paralisação do Governo falhou esta sexta-feira, sem os votos necessários para ser aprovado, deixando o país perante potenciais consequências económicas desastrosas.

A iniciativa não foi aprovada pela oposição da ala dura do Partido Republicano, favorável ao ex-Presidente Donald Trump e que já tinha expressado a sua oposição a qualquer medida provisória para financiar a Administração Pública além das 00:00 locais de domingo, 1 de outubro, quando se esgotarão todos os recursos disponíveis.

O resultado da votação foi de 198 votos a favor do plano da liderança Republicana da câmara baixa do Congresso norte-americano e 232 contra, com votos negativos tanto por parte dos Republicanos leais a Trump como dos representantes do Partido Democrata.