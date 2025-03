Turistas apanhados pela rebentação na Póvoa de Varzim: adolescentes salvam três pessoas

Uma turista chinesa ficou em estado grave e duas outras pessoas ficaram em hipotermia após terem sido apanhadas este sábado pela rebentação do mar na Praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, revelou à Lusa a capitã do porto.

O alerta foi dado pelas 17:38 e, segundo a capitã Mónica Martins, os três turistas - duas mulheres e um homem -, todos de nacionalidade chinesa, com idades entre os 69 e 71 anos, foram apanhados pela rebentação do mar a arrastados para dentro de água.

Os três acabaram resgatados por adolescentes que se encontravam na praia com o auxílio de uma das boias que se encontram distribuídas pelas praias do concelho, acrescentou a capitã do porto da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Uma das mulheres foi transportada em estado grave e sujeita a manobras de reanimação para o hospital da Póvoa de Varzim, enquanto as outras duas pessoas ficaram em hipotermia e foram também conduzidos à unidade de saúde.

No auxílio às vítimas estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim, INEM, Polícia Marítima, PSP e a Associação de Nadadores-Salvadores “Os golfinhos”.