Polícia resgata recém-nascida abandonada num descampado em Málaga. "Encontrámos um bebé na rua, socorro!"

Ainda com o cordão umbilical e pouco tempo de vida, uma bebé foi resgatada pela Polícia Nacional de um descampado em Málaga, Espanha, no passado sábado. Apesar das condições em que foi encontrada, a recém-nascida está bem e até já tem nome (ainda que não seja oficial): Ângela.

Eram umas 8:30 (7:30 em Portugal), quando um jovem, que passeava o cão, ouviu um choro. Tentou perceber de onde vinha o som e acabou por descobrir a recém-nascida entre as plantas e com a maior parte do corpo a descoberto.

Os serviços de emergência foram acionados. Quando a Polícia Nacional chegou a temperatura corporal da menina estava muito baixa, a respiração fraca e já apresentava uma tonalidade roxa, contaram testemunhas ao Diario Sur.

Sem perder tempo, os agentes decidiram não esperar pela ambulância e levaram a menina diretamente para o Hospital Materno Infantil, tentando mantê-la quente. Já próximo da unidade hospitalar, ouviram Ângela chorar e, apesar do seu estado de saúde, os profissionais de saúde conseguiram estabilizá-la.

"Encontrámos um bebé na rua, socorro!" A entrada do agente da polícia com a recém-nascida nos braços não passou despercebida nas urgências do hospital. "Parecia um filme", contou Tomás García, que acompanhava a mulher grávida, ao El Español.

A escolha do nome Ângela não foi uma obra do acaso, explica o Diario Sur. É uma homenagem aos agentes que a resgataram e ao patrono da Polícia Nacional, os Santos Anjos da Guarda. Embora seja conhecida como Ângela entre o pessoal médico, a bebé ainda não tem nome oficial, explica a publicação.

O futuro de Ângela é incerto. Segundo fontes do governo da Andaluzia, decorre uma investigação, para tentar identificar os pais ou familiares. Se isso não acontecer, a menina pode ser encaminhada para uma família de acolhimento ou ser iniciado o processo de adoção.