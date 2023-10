Bombeiros de Alicante resgatam cão que se sentiu "cansado" durante passeio. Opiniões dividem-se

Os bombeiros estão sempre preparados para acorrer a qualquer tipo de emergência, sejam elas mais banais ou mais insólitas, como a que aconteceu na passada sexta-feira em Espanha. A corporação de Alicante teve de resgatar um cão "cansado", que passeava com os tutores na Serra Gelada.

O Golden Retriever, que sentia uma dor forte nas patas traseiras, recusou-se a andar, o que fez com que a família contactasse os serviços de emergência.

Os bombeiros colocaram várias imagens do resgate do animal, que pesa entre 30 a 35 kg, nas redes sociais. A corporação explicou que o cão "se sentiu cansado e com dores nas patas traseiras ao ponto de não conseguir movê-las". Por isso, foi transportado em maca até ao carro da família.

Nas redes sociais, as opiniões dividem-se. Deveriam os bombeiros prestar este tipo de serviço? Há quem considere que o equipamento de emergência não deveria ser usado para resgate animal. "Eu teria vergonha de chamar os bombeiros para isto", critica um utilizador.

Mas há também quem louve a ação. "Os bombeiros estão muito empenhados no resgate animal e isso é algo que os honra", lê-se num comentário.