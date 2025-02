Jovem detido por ameaça e coação sobre agentes da PSP

Detido administrador de insolvência do Ateneu de Lisboa por suspeitas de corrupção

Um homem de 24 anos foi detido na segunda-feira, em Viseu, por resistência e coação sobre polícias, no âmbito de uma denúncia por violência doméstica, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP explicou que “os polícias deslocaram-se à residência das vítimas, pais do suspeito, de forma a acautelar a segurança dos mesmos, uma vez que estes pretendiam abandonar aquele local por temerem que as ameaças de morte por parte do seu filho se concretizassem”.

“O suspeito encontrava-se visivelmente alterado e agressivo, não colaborante, proferindo ameaças de morte e intimidando os polícias e os seus pais, pelo que lhe foi dada voz de detenção”.