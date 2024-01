As suas resoluções de ano novo já falharam? Então tente uma tática diferente

Katie Hawkins-Gaar é escritora freelancer e consultora de jornalismo. Escreve uma newsletter semanal chamada "My Sweet Dumb Brain" [à letra, "O Meu Querido Cérebro Pateta"] e faz parte do conselho consultivo da Rosalynn Carter Fellowships for Mental Health Journalism.

Há vários anos, depois de algumas perdas importantes e contratempos pessoais, desisti completamente de fazer resoluções de Ano Novo.

Eu tinha passado a maior parte dos meus 20 anos a estabelecer, em janeiro, objectivos ambiciosos. Estava também, inadvertidamente, a preparar-me para o fracasso: quando chegava o mês de dezembro, fazia um balanço dos meus planos para os 12 meses anterior e descobria que a maioria tinha ficado aquém das expectativas. Apesar de tudo, no início do ano seguinte, reunia um novo otimismo e fazia tudo de novo.

Isto até ter passado por algumas dificuldades significativas. Por volta dos meus 30 anos, estava a sofrer a perda do meu pai e do meu marido, que morreram com poucos anos de diferença. Estava a adaptar-me à vida de uma jovem viúva e a aprender o que significava começar tudo de novo. Estava mais velha, mais sábia e mais sintonizada com uma verdade difícil: que há poucas coisas na vida que possamos controlar.

Por isso, deixei de fazer resoluções. Tendo em conta que a maioria das resoluções de Ano Novo falham em meados de março, pareceu-me uma atitude inteligente. Se os meus objectivos eram susceptíveis de falhar, e se a vida podia ser tão cruel, porquê dar-me ao trabalho?

Para minha surpresa, depressa me apercebi dos benefícios de estabelecer objectivos. O início de um novo ano é uma oportunidade privilegiada para o auto-aperfeiçoamento - para deixar para trás o passado e adotar hábitos novos e mais saudáveis. Por isso, faz sentido que, à medida que o nevoeiro do meu luto começou a dissipar-se, eu tenha sentido o impulso familiar de estabelecer resoluções e começar de novo.

Mas ter apenas uma oportunidade de o fazer todos os anos - e saber que a maioria das resoluções falha inevitavelmente - parecia injusto. Estava farta de me preparar para a desilusão ano após ano.

É por isso que, nos últimos anos, tenho abordado as resoluções de forma diferente. Descobri uma forma de estabelecer objectivos realistas, compassivos e flexíveis. E estou numa missão para partilhar esta abordagem com o maior número possível de pessoas.

Por isso, aqui fica a minha proposta: em vez de definir uma série de resoluções para o ano, ou até mesmo um objetivo para um mês, tente fazer as coisas semana a semana.

A escritora Katie Hawkins-Gaar mantém um documento partilhado com uma amiga, no qual definem uma intenção para a semana seguinte e reflectem sobre os sete dias anteriores. Foto Katie Hawkins-Gaar/My Sweet Dumb Brain via CNN

Desde janeiro de 2022, a minha amiga Becca e eu mantemos um documento partilhado no qual definimos uma intenção para a semana seguinte e reflectimos sobre os sete dias anteriores. Em vez de definirmos objectivos grandes, ambiciosos e a longo prazo, optamos por intenções mais pequenas e mais fáceis de gerir em cada semana. E adoramos fazê-lo! Estamos agora na nossa terceira tentativa de definir intenções semanais ao longo do ano.

Depois de testar esta abordagem em 2022, a Becca e eu decidimos partilhá-la com um público mais vasto. Eu escrevo uma newsletter - My Sweet Dumb Brain [tradução possível: "O Meu Querido Cérebro Pateta"], que é sobre como navegar nos altos e baixos da vida com compaixão - que Becca edita. Em 2023, criámos um guia de intenções semanal que os subscritores da newsletter podiam utilizar ao longo do ano.

E em 2024, depois de recebermos feedback extremamente positivo desses leitores, decidimos partilhar esse guia com todos os que o desejarem, sem qualquer custo.

Faça uma cópia deste documento para definir as suas próprias intenções semanais.

Utilizar o guia é fácil: todos os domingos, definimos um novo objetivo para a semana seguinte e reflectimos sobre como correu a semana anterior. Também temos uma sugestão para refletir sobre um bom momento da semana anterior, graças à sugestão de um leitor. Criámos diferentes versões do documento para que possa definir as suas intenções sozinho ou partilhá-las com um amigo.

Na maior parte das vezes, as intenções que fazemos todas as semanas são pequenas. Em 2023, prometi fazer coisas como dar passeios diários, deitar-me cedo e abster-me de álcool. Se me comprometesse a fazer estas coisas todos os dias, ao longo de todo o ano, ficaria sem dúvida aquém das minhas expectativas. Mas procurar criar pequenos hábitos uma semana de cada vez mantém esses objectivos alcançáveis.

Definir intenções semanais também me ajudou a concluir tarefas aborrecidas mas importantes que, de outra forma, poderia adiar. No passado, prometi - e consegui - comprar um organizador de comprimidos, tratar de uma montanha de roupa suja particularmente assustadora e marcar o meu exame físico anual.

Serei a primeira a admitir que estas tarefas não são excitantes, mas posso dizer com confiança que estabelecer intenções semanais ajudou-me a criar uma base para uma vida saudável, fundamentada e cheia de gratidão. Quando olho para os últimos dois anos, lembro-me dos grandes momentos, como as férias em sítios novos e os marcos na vida da minha filha. Graças aos meus documentos de intenções, também me lembro das pequenas coisas: a caminhada que me deixou criativamente inspirada, o jantar delicioso que a minha amiga fez, o sorriso na cara da minha filha quando a surpreendi no parque infantil. São estes os momentos que compõem uma vida bem vivida.

Ter como objetivo pequenos hábitos, uma semana de cada vez, com um guia de intenções, mantém esses objectivos alcançáveis, diz Hawkins-Gaar.

Também admito que as nossas intenções nem sempre resultam. Nalgumas semanas, eu ou a Becca não conseguimos atingir o objetivo que estabelecemos. Noutras semanas, esquecemo-nos de nomear uma intenção. Mas é essa a vantagem de estabelecer objectivos semanais! Em vez de esperar pelo próximo mês de janeiro, cada semana oferece um novo começo.

A investigação diz-nos que a maioria das resoluções de Ano Novo falham. Mas a abordagem de estabelecer sub-objectivos mais pequenos e em constante mudança é uma forma cientificamente comprovada de alcançar os seus objectivos maiores. Uma fonte de motivação variável - algo que uma nova semana e um novo objetivo oferecem - pode mantê-lo no caminho certo de uma forma que um objetivo grande, intimidante e inamovível não consegue.

A vida é imprevisível. Nos últimos anos, todos nós vivemos uma crise atrás da outra: uma pandemia, ondas de calor e secas extremas, inflação rápida e guerras violentas - para não falar das nossas próprias perdas e mudanças pessoais. Por vezes, a minha intenção para uma semana particularmente difícil é algo semelhante a: "Sobreviver aos próximos dias e fazer algo de bom para mim próprio durante esse processo." Tendo em conta o quão dura a vida pode ser, acredito que a compaixão - para nós e para os outros - é sempre um objetivo válido.

Estamos já no final de janeiro. As suas resoluções de Ano Novo podem já ter ficado aquém do esperado, pode ter sofrido um contratempo imprevisto ou a sua motivação pode ter começado a esmorecer. Não faz mal! A boa notícia é que a próxima semana está mesmo ao virar da esquina. Há uma nova oportunidade para começar de novo.

Sei que tenho pouco controlo sobre o que 2024 me reserva. Também sei que vou sobreviver a este ano - e, suspiro, talvez até prosperar este ano - abordando-o pouco a pouco. Quero fazer de 2024 o meu melhor ano de sempre, uma semana de cada vez. Espero que vocês também o façam.