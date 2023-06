O restaurante mais pequeno do mundo tem uma mesa e é "só para dois"

Há fogo de artifício, velas acesas ao ar livre, um sino de prata para chamar o empregado - e apenas uma mesa elegantemente posta para dois.

Solo Per Due - "Só para dois", em italiano - não é um restaurante comum, e não apenas por causa do seu tamanho minúsculo.

É um lugar extravagante onde uma refeição exclusiva para dois custa cerca de 500 euros. Champanhe, vinhos de topo e decorações florais têm um custo extra, e os comensais têm vista para uma antiga villa romana.

Os seus proprietários afirmam que é o mais pequeno estabelecimento de alta gastronomia não apenas em Itália, mas em todo o mundo.

Ideal para refeições românticas, está aberto durante todo o ano ao almoço e ao jantar, mas não tem ementa. A comida servida é feita à medida dos gostos e desejos dos clientes.

A pequena sala de jantar com menos de 50 metros quadrados faz parte de uma mansão rural de pedra do século XX, localizada perto da aldeia de Vacone, a norte de Roma.

Privacidade, discrição e sigilo imperam. Quase parece um bar clandestino – excepto pelo facto de ser amplamente publicitado e de a sua localização ser conhecida.

O restaurante está localizado em Vacone, a norte de Roma. Silvia Marchetti

As reservas devem ser feitas por telefone, à noite, e são confirmadas dez dias antes da data pretendida. Os detalhes da refeição personalizada são definidos no momento da confirmação.

As regras são rígidas. Os clientes não podem aparecer antes de fazerem a reserva para espreitar o interior. A refeição não pode ser cancelada à última da hora. Os clientes têm de chegar a uma hora específica, acordada com os proprietários, que preparam e servem a comida.

A hora de chegada é fundamental. Os clientes devem ligar quando estiverem a caminho, 30 minutos antes de chegarem, e nunca aparecer demasiado cedo, ou encontrarão a porta fechada e ninguém para os receber.

As reservas são feitas com meses de antecedência devido à sua pequena dimensão. O preço não é para todos - uma refeição custa cerca de 500 euros para dois.

"Não é um restaurante"

A atmosfera silenciosa contribui para a intimidade. Antonello Nusca/Polaris/Newscom

Os proprietários, uma equipa de três empresários locais de alta gastronomia, que gerem o Solo Per Due há 33 anos, recusam-se a partilhar os seus nomes, a não ser que faça uma reserva. O objetivo é garantir total discrição e aumentar o fascínio misterioso do espaço, dizem.

"Isto não é um restaurante - oferecemos uma experiência única e íntima que está no centro da nossa reputação de décadas. Por isso, não se trata de nós ou de quem somos - estamos na sombra. O que importa são os clientes", diz um dos proprietários, que se autointitula "Sr. Remo".

"As pessoas que aqui vêm não são meros clientes. São convidados de quem cuidamos muito bem. Nós mimamo-los e asseguramos que este momento especial é exatamente como eles querem que seja. Tudo é feito à medida das suas necessidades."

Um empregado de mesa está sempre no local, mas permanece escondido, a menos que seja chamado, para não parecer intrusivo. Os convidados podem chamá-lo com o tilintar de um pequeno sino de prata.

Refeições feitas à medida

Os clientes escolhem o que querem comer com antecedência. Cortesia Solo Per Due

A localização é incrível. O Solo Per Due está rodeado por um jardim exótico com diferentes espécies de palmeiras de todo o mundo, com vista para um local arqueológico. A mansão situa-se numa propriedade que tem no jardim as ruínas de uma antiga villa romana, e que os clientes podem visitar. Com coloridos pavimentos de mosaico e colunas de pedra, diz-se que pertenceu ao poeta Horácio.

No dia da refeição, a entrada e o jardim estão repletos de velas acesas para receber os convidados.

"Assim que a reserva for confirmada, os nossos convidados escolhem o menu de vários pratos, seja peixe ou carne, sobremesa, vinhos, música ambiente e decorações florais. Preparamos no local apenas comida italiana sazonal, acompanhada de vinhos de primeira classe", desvenda Remo.

Ele faz questão de sublinhar as duas regras de ouro: nunca cancelar à última hora e nunca chegar mais cedo do que a hora prevista.

"Tratamos também dos dois nomes a escrever no bolo de sobremesa, em forma de coração, da frase especial a escrever no cartão que acompanha as flores e da música escolhida pelos comensais", acrescenta Remo.

As suas origens menos românticas

Os clientes passam por um jardim, que alberga uma 'villa' romana em ruínas. Antonello Nusca/Polaris/Newscom

O Solo Per Due nasceu da necessidade e da raiva.

Remo explica que a ideia de criar um local tranquilo e exclusivo para comer só para duas pessoas surgiu quando se sentiu frustrado com restaurantes lotados, filas de espera e com a forma como os clientes são tratados e sentados às mesas.

"Tornou-se insuportável, sempre que eu e o meu filho íamos jantar fora davam-nos sempre a mesa pequena, perto da casa de banho ou da cozinha, com todos os cheiros desagradáveis – era a pior mesa. E isto porque éramos só dois", conta.

Por isso, pensou em como criar uma experiência especial onde um casal pudesse ser mimado e tratado como membros da realeza para uma refeição única na vida.

Não é um local para reuniões de negócios. Os amantes e os cônjuges vêm aqui para celebrar aniversários e para pedidos de casamento.

O ambiente é de sonho e de conto de fadas. Os jantares são à luz das velas, as luzes são apagadas. É comida italiana com um toque de nouvelle cuisine.

Ravioli em forma de coração, ostras, camarão, carpaccio de carne e tiramisù com pequenos corações de chocolate branco são alguns dos pratos requintados pedidos pelos clientes.

A decoração romântica da sala de jantar tem um toque glamoroso, com o clássico vermelho de Pompeia, uma toalha de mesa vermelha e dourada e talheres de prata.

Recuar no tempo

As reservas devem ser feitas por telefone, à noite, e são confirmadas dez dias antes da data pretendida. Cortesia Solo Per Due

Está ricamente decorado com gravuras antigas, bustos de figuras históricas, garrafas de vinho, espelhos em opulentas molduras douradas e flores por todo o lado: nas cadeiras, móveis e mesa.

Há um piano e uma lareira de pedra do chão ao teto, ótima para as noites frias de inverno, mobiliário antigo e dois sofás vermelhos para relaxar antes do jantar com um aperitivo ou depois com uma bebida.

Durante o verão, os clientes podem optar por uma refeição ao ar livre, apreciando a paisagem dos olivais e dos vales pontilhados de vinhas enquanto se sentam debaixo de uma pérgula à sombra da vinha.

Existem também extravagantes serviços extra. Mediante pedido, pode um motorista privado ir buscar os clientes ou ser lançado fogo de artifício no jardim. Para aqueles que desejam passar a noite, os proprietários terão todo o prazer em sugerir opções de alojamento nas proximidades.

No TripAdvisor, os clientes entusiastas descrevem o Solo Per Due como "um cenário de filme", uma "experiência epicurista extrema" e um "ambiente de sonho surreal". No entanto, um cliente insatisfeito escreve que é um "sítio turístico" de baixa qualidade e que não vale o dinheiro.