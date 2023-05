Auchan, Lidl, Worten ou Pingo Doce. Aqui há 1.700 vagas

Auchan, Aldi, El Corte Inglés, Mercadona, Lidl, Pingo Doce, Recheio e Worten estão a reforçar as suas equipas para a época de verão, e não só, tendo estas cadeias de retalho cerca de 1.700 ofertas de emprego disponíveis. Só a Auchan tem 465 ofertas de emprego de Norte a Sul do país, “50 são para cargos de gestão e cerca de 40 para estágios”, e a Mercadona tem mais de 500 vagas.

“As necessidades com maior incidência, não só durante o verão, mas durante todo o ano, são normalmente as de responsável de mercado, nomeadamente na área dos produtos frescos; e também de operadores. As áreas da ótica (Optometrista/ Ortoptista) e saúde e bem-estar (farmacêutico), apesar de em menor quantidade, são áreas para as quais frequentemente abrimos vagas”, descreve fonte oficial da Auchan ao ECO Trabalho. As funções de IT, data e até supply também estão no nosso foco de recrutamento da cadeia que tem mais 465 ofertas de emprego, das quais 50 para cargos de gestão e 40 para estágios.

Para contrariar a pressão de recrutamento que se coloca em certas épocas do ano, como é o caso do verão, o Lidl “tem vindo a investir num reforço das suas equipas de loja ao longo do ano, para evitar um recrutamento mais intenso nesses períodos, que requer um maior esforço de recrutamento, formação e acompanhamento dos colaboradores”, começa por referir fonte oficial da companhia. Ainda assim, entre maio e junho, a empresa prevê um reforço adicional das equipas “em cerca de 250 contratações, especialmente na zona Sul do país.”

“Nos restantes meses de verão está prevista uma gestão mensal das necessidades e da estrutura de cada loja”, aponta ainda a companhia. O foco é, sobretudo, para as funções de operadores de loja. “Ao longo dos próximos meses planeamos reforçar ainda mais o recrutamento desta posição“, indica.

Para fazer face ao fluxo de turistas para o Algarve durante o verão, também o Aldi está a recrutar para as suas lojas na região. “O nosso plano de expansão leva-nos a ser um empregador ativo e atrativo a nível nacional. Ao debruçarmo-nos em específico sobre o período de verão, destacamos o fluxo de turismo na região do Algarve, que nos leva a preparar com maior antecedência o reforço nas nossas 19 lojas nesta região“, aponta Vera Martinho, managing director human resources da Aldi Portugal.

Por isso, “com os sinais positivos que o setor do turismo apresenta atualmente, para já, prevemos recrutar cerca de 100 colaboradores para as nossas lojas no Algarve, com contrato direto com a Aldi”, anuncia a responsável de RH da cadeia de supermercados.

Desde março que o retalhista tem em curso a campanha de recrutamento de verão, especificamente para as lojas do Algarve. “Permite aos futuros colaboradores conciliarem o trabalho com o seu tempo livre, aproveitando o melhor do verão nesta região, uma vez que oferecemos um regime part-time, com 25 horas semanais”, diz.

“Esta é uma campanha de recrutamento para os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, que privilegia, assim, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e que oferece outros benefícios, entre os quais trabalhar numa equipa jovem, motivada, onde existe um grande espírito de entreajuda, e usufruir da nossa rede de parcerias exclusivas, que conta com mais de 100 parceiros nas mais variadas áreas, como desporto, saúde e bem-estar“, destaca Vera Martinho.

Colaboradores para a reposição de produtos em loja e para controlo dos frescos (fruta e legumes) são os perfis mais procurados.

Colaboradores para a reposição de produtos em loja e para controlo dos frescos (fruta e legumes) são os perfis mais procurados.

Mas não só. “Poderá também surgir a necessidade de reforçar as nossas equipas em outras zonas do país no período do verão, a par com as várias necessidades de recrutamento que vamos ter ao longo de todo o ano, tendo em conta as 19 lojas que prevemos abrir”, acrescenta Vera Martinho. “Em cada abertura, criamos cerca de 20 postos de trabalho, contribuindo para aumentar a empregabilidade local e oferecendo, sempre que possível, oportunidades de carreira a longo prazo”, aponta a cadeia.

“Estamos a tirar o máximo partido desta fase de crescimento que a Aldi Portugal está a atravessar e isso tem-nos levado não só a aumentar continuamente as nossas equipas (lojas, mas também centro logístico e escritórios), como a fazê-lo com a maior antecedência possível, de forma a podermos proporcionar-lhes a devida formação”, refere ainda.

Reforço nas zonas balneares

Um total de 75 ofertas — para todo o país — é o número de vagas neste momento listadas no site do Pingo Doce. A cadeia do grupo Jerónimo Martins tem “vagas permanentemente em aberto” e, durante a época estival, reforça as “equipas de algumas localizações, nomeadamente zonas balneares, onde se verifica um maior fluxo de clientes nas nossas lojas, como é o caso, por exemplo, de toda a região do Algarve e toda a zona litoral ao longo do país”, aponta fonte oficial da cadeia do grupo Jerónimo Martins.

Brevemente, a cadeia — que este ano prevê juntar mais cerca de dez novos supermercados à rede de lojas — irá “ainda lançar as nossas academias de verão, para estudantes que queiram fazer estágios nas nossas lojas ou no armazém do Algarve, conjugando uma experiência em contexto real de trabalho e formação teórica.”

No braço grossista do grupo, o Recheio, está em curso um “processo de reforço das equipas de loja e plataformas de distribuição logística um pouco por todo o país”, mas, “claramente com maior foco em zonas balneares, em especial no Algarve.” No site do cash & carry estão listadas 38 ofertas.

“As ofertas de reforços de verão no Recheio são essencialmente de operador de loja e de operador de armazém, com possibilidade de trabalhos em full-time ou part-time“, descreve. “A possibilidade de um part-time pode ser bastante interessante para quem quer ter algum rendimento financeiro ao mesmo tempo que tem também a possibilidade de gozar o verão. Ao longo do ano as nossas necessidades vão variando consoante as necessidades do nosso negócio, podendo passar por diferentes secções da loja (como talho, peixaria, ou frutas e legumes) até obviamente a necessidades nas nossas estruturas centrais.”

Para a campanha de verão, a Mercadona precisa de “preencher cerca de 100 vagas para diversas lojas em várias cidades do país”, informa fonte oficial da cadeia. “As vagas para a campanha de verão são principalmente para os operadores de supermercados.”

“Em termos de ofertas de emprego a tempo inteiro e contratos efetivos, temos mais de 500 vagas, principalmente para lojas, mas também para o bloco logístico e escritórios“, refere ainda fonte oficial da cadeia que, para este ano, conta abrir mais dez lojas, bem como ter operacional o bloco logístico de Almeirim.

“No verão os perfis mais necessários são os mesmos que no resto do ano e incidem, sobretudo, em funções de atendimento ao cliente, para qualquer uma das nossas áreas de produto, tais como moda, acessórios, desporto e lazer, entre outros”, começa por referir fonte oficial do El Corte Inglés.

Perfis de supermercado, como os operadores de caixa e repositores, são também áreas para as quais a empresa direciona as suas ofertas, “agora e em continuidade.” Mas não é tudo. Procura também perfis para funções para estruturas de apoio, como é o caso do apoio telefónico ao cliente.

“Distribuídas entre as funções mencionadas estão aproximadamente 50 lugares, para horários em full time, mas também para várias possibilidades em part-time”, refere a empresa.

Ofertas para lojas e entrepostos

“À semelhança dos anos anteriores, temos atualmente em curso uma campanha de recrutamento de verão para o reforço das equipas de loja na região do Algarve e para o Entreposto na Azambuja. Para estes casos, procuramos pessoas com forte orientação para a satisfação dos clientes, que gostem de trabalhar em equipa, que sejam muito focadas em resultados e que gostem de tecnologia, em geral. Também é importante disponibilidade horária, nomeadamente aos fins de semana. Para o Entreposto a experiência prévia é uma mais-valia, sobretudo para quem tem interesse na área de logística e no trabalho em armazém”, aponta Inês de Castro, head of people da Worten.

Ao todo, a cadeia tem “entre 40 a 50 vagas” para todas as lojas Worten do Algarve, bem como mais 50 vagas para o Entreposto. “Estamos a falar de contratações, maioritariamente para as funções de vendedor e operador de logística, em linha com o verificado o ano passado”, refere a responsável de RH da cadeia do grupo Sonae.

Além do reforço de verão, a cadeia está ainda a “reforçar a nossa equipa de técnicos de reparação ao domicílio com mais de 20 vagas a nível nacional: Porto, Aveiro, Lisboa, Faro, Leiria. O objetivo deste técnico é efetuar toda a análise e diagnóstico, reparação, manutenção e instalação de eletrodomésticos no domicílio dos clientes”.