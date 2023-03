A Mercadona fechou o ano passado com um volume de vendas de 737 milhões de euros, uma subida de quase 78% face aos 415 milhões de euros registados no mercado português em 2021, de um total de vendas de 31.041 milhões de euros, um crescimento de 11%. Globalmente, os lucros líquidos da companhia espanhola subiram 5%, para 718 milhões. Em Portugal, mercado onde a empresa já tem 39 lojas, a companhia conta investir este ano 280 milhões de euros na abertura de novas lojas e no bloco logístico de Almeirim.

“Estamos super contentes com Portugal. Estamos cada vez mais portugueses”, garante Juan Roig, CEO da Mercadona, durante a apresentação de contas anuais da cadeia de supermercados espanhola.

No ano passado, a empresa abriu dez lojas, elevando para 39 o número de espaços, num investimento de 140 milhões de euros de um total de 923 milhões.

Para este ano, a companhia estima investir 280 milhões de euros, dos quais 225 milhões no bloco logístico de Almeirim. “No ano que vem abrimos o bloco”, anunciou o responsável. Para este ano, a Mercadona estima adicionar dez novas lojas à rede. “Queríamos adicionar mais, mas falta-nos pessoas e bloco logístico”, refere o CEO.

Apesar da evolução positiva das receitas no mercado nacional, o primeiro de internacionalização da cadeia, a operação é ainda deficitária. “Este ano perdemos em Portugal 50 milhões de euros — no ano anterior esse valor era de 64 milhões de euros. Em 2024 chegaremos ao equilíbrio”, afiança Juan Roig.

No ano passado, a companhia comprou 789 milhões de euros a fornecedores em Portugal. Finalizou o período com 3.500 colaboradores. A empresa contribuiu com 93 milhões de euros em impostos através da empresa Irmãdona Supermercados, com sede em Vila Nova de Gaia.