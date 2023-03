O Lidl abriu candidaturas para o programa International Trainee, dando aos jovens talentos a possibilidade de terem uma experiência internacional na sede da cadeia na Alemanha. As candidaturas decorrem até 3 de abril.

O programa que visa “abrir novas oportunidades a jovens com potencial”, dá a possibilidade dos candidatos selecionados “conhecerem o negócio da empresa a 360º e usufruírem de uma experiência internacional, através de um programa intenso e único, com a duração de 18 meses”, informa o retalhista alimentar em nota de imprensa.

Os jovens deverão ter terminado o seu mestrado até setembro de 2023, ter disponibilidade para passar cerca de seis meses na sede internacional da empresa, na Alemanha, e ter um nível intermédio de inglês”, refere a cadeia.

O programa arranca em outubro e consiste em quatro fases: onboarding – com a duração de um mês e que visa o “conhecimento da cultura, equipas e cadeia de valor da empresa” –; fase de desenvolvimento – um “deep dive no negócio, lojas, centros logísticos e escritórios, com a duração de 8 meses” –; fase internacional – com seis meses de permanência na Alemanha, integrando um curso intensivo de alemão e a trabalhar na sede internacional – e, por fim, a fase de especialização, em que os “selecionados assumirão responsabilidades nas suas áreas de especialização.”