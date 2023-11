Perícias confirmam que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer

Ricardo Salgado, Manuel Pinho e o caso EDP: os crimes, a perícia, as testemunhas e a greve que pode adiar o julgamento

Ricardo Salgado sofre de Alzheimer, confirmou a perícia neurológica realizada no âmbito do processo cível que corre no Tribunal de Cascais, avança o jornal Expresso que cita fonte judicial.

A perícia, feita a 28 de setembro, em Coimbra, pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), está já concluída, estando a aguardar o relatório final. No entanto, falta ainda uma avaliação que também se encontra em fase avançada.

Ambas as perícias, pedidas pelos advogados de Salgado e autorizada no Caso EDP, confirmam assim o diagnóstico feito pelo neurologista Joaquim Ferreira, médico particular de Salgado.

No entanto, o facto do diagnóstico ter sido confirmado não significa que o ex-banqueiro esteja incapaz de ser julgado ou de testemunhar. Essa avaliação terá de ser feita pelos peritos.

Os relatórios finais de ambas as perícias devem ser enviados aos tribunais até ao final de novembro e os exames podem ser anexados no caso EDP, e servir como prova no processo Universo Espírito Santo ou o processo separado da Operação Marquês (em que foi alvo de uma condenação a oito anos de prisão).

Ricardo Salgado vai a julgamento no Caso EDP por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.

No processo são ainda arguidos o ex-ministro da Economia Manuel Pinho, acusado de um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal, bem como a mulher do antigo governante, Alexandra Pinho, a quem é imputado um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal.