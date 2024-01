Julgamento do megaprocesso BES arranca a 28 de maio

Ricardo Salgado já se perdeu na rua, saiu de pijama, confunde a irmã com a prima e não sabe bem o que se passa em Gaza

Passos Coelho tomou um café com Manuel Pinho e "mais nada". Ricardo Salgado? "Não sou amigo"

Ricardo Salgado e os restantes 18 arguidos do processo BES, acusados de centenas de crimes que levaram à queda do império Espírito Santo e provocaram milhares de lesados, vão começar a ser julgados a 28 de Maio, apurou CNN Portugal, segundo um despacho do tribunal judicial de Lisboa.

Ricardo Salgado, ex-patrão do BES e principal arguido do processo, responde por um total de 64 crimes - enquanto se debate com a doença de Alzheimer, cujo diagnóstico já foi confirmado por perícias médicas.

Salgado, recorde-se, está já condenado a uma pena de prisão num processo que derivou da operação Marquês, enquanto continua a ser julgado, com Manuel Pinho, no caso EDP em que é acusado de ter corrompido o ex-ministro da Economia do governo de José Sócrates.