Ministério Público acusa Ricardo Salgado de dois crimes de fraude fiscal qualificada

O Ministério Público deduziu esta quarta-feira nova acusação contra Ricardo Salgado, desta feita por dois crimes de fraude fiscal qualificada.

De acordo com um comunicado emitido pelo Ministério Público, a acusação diz respeito à “autoatribuição de honorários, através de entidades não residentes pertencentes ao Grupo Espírito Santo, mormente a Espírito Santo International, SA, ou seja, com recurso ao que foi comummente conhecido por saco azul do GES”.

Segundo o Ministério Público, estas operações terão resultado num prejuízo de 5,5 milhões de euros para os cofres do Estado, "tendo o Ministério Público deduzido o correspondente pedido de indemnização civil".

Na nota, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) também informa que acusou o arguido Manuel Fernando Espírito Santo Silva de um crime de fraude fiscal qualificada, em coautoria com Ricardo Salgado.