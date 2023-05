"É um ataque à dignidade humana de Ricardo Salgado (mas não só)": defesa do ex-banqueiro admite levar o Estado a tribunal europeu após aumento da pena de prisão

A defesa de Ricardo Salgado admite recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos após os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa terem recusado o pedido de realização de uma perícia médica independente à doença de alzheimer do antigo líder do Grupo Espírito Santo.

Segundo um comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce escrevem que este acórdão do Tribunal da Relação "é um ataque à dignidade humana, incluindo à dignidade do Dr. Ricardo Salgado (mas não só), como também aos princípios fundamentais do nosso Sistema de Justiça Democrático".

Por isso, acrescentam, "se tal vier a ser necessário, em face 'da evidente violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem que algumas decisões judiciais dos Tribunais Portugueses têm representado no que respeita ao Dr. Ricardo Salgado", a defesa "não deixará de acionar o Estado Português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos".

Os advogados kdizem ainda que a decisão proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa ignora "os mais básicos direitos humanos de um cidadão com 78 anos", que "padece de comprovada e grave doença de alzheimer, conforme resulta do último relatório médico".

Este relatório, realizado a 1 de maio de 2023, indica que Salgado, além de continuar a participar num ensaio clínico multicêntrico internacional "em que tem a possibilidade de estar a ser tratado com um novo medicamento experimental para a doença de alzheimer", mantém a restante medicação oral. Ricardo Salgado, afirmam os advogados, denota um "agravamento da memória e outras funções cognitivas", "alteração do comportamento", "alteração da marcha e desequilíbrio com risco de quedas" e "episódios de incontinência", tal como "perda progressiva de autonomia para a realização de atividades básicas da vida diária".