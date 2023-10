Ricciardi diz que Ricardo Salgado impôs Manuel Pinho no Governo de Sócrates

José Maria Ricciardi (antigo presidente do BES Investimento) está a ser ouvido esta sexta-feira como testemunha no processo EDP, naquela que é a quinta sessão no Juízo Central Criminal de Lisboa. Em tribunal, o primo direito de Ricardo Salgado afirmou que foi o antigo presidente do BES/GES que "fora das atas comunicou que o Manuel Pinho ia para o Governo".

"Mais tarde comunicou-me pessoalmente a mim que ele, Ricardo Salgado, tinha tido interferência na ida dele [Manuel Pinho] para o Governo." José Maria Ricciardi diz que Salgado "tinha exercido essa influência sobre o primeiro-ministro".

José Maria Ricciardi, primo direito de Salgado, era na altura dos factos um dos administradores do BES e as declarações agora prestadas contradizem o testemunho de Manuel Pinho, que, quando prestou declarações, afirmou em tribunal que Ricardo Salgado nem concordou com a ida de Manuel Pinho para o Governo.

Além de José Maria Ricciardi, esta sexta-feira deve também ser ouvido em tribunal João Jacinto (administrador da entidade Multiger S.A.).

Manuel Pinho, em prisão domiciliária desde dezembro de 2021, é acusado de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva, branqueamento e fraude fiscal.

A sua mulher, Alexandra Pinho, está a ser julgada por branqueamento e fraude fiscal - em coautoria material com o marido -, enquanto o ex-presidente do BES Ricardo Salgado responde por corrupção ativa para ato ilícito, corrupção ativa e branqueamento de capitais.