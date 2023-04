"Decidi dar prioridade aos interesses da BBC". Foi desta forma que Richard Sharp anunciou, em direto, a sua demissão do cargo de presidente da emissora pública do Reino Unido.

Numa curta mensagem, o responsável afirmou temer que o assunto se transformasse numa "distração que pode afetar o trabalho realizado pela empresa". Tudo depois de um relatório ter confirmado que, antes de ser nomeado, Richard Sharp fez um empréstimo ao ex-primeiro-ministro, Boris Johnson, em infração às normas relativas às nomeações públicas. O momento foi partilhado pela própria BBC, podendo ser visto no vídeo abaixo.

Na mesma comunicação, que foi partilhada através do YouTube, Richard Sharp garante que fez tudo "de boa-fé" e segundo "as melhores intenções". "Fi-lo com o único propósito de assegurar que todas as regras eram seguidas", acrescentou.

Richard Sharp foi nomeado diretamente para o cargo, por proposta de Boris Johnson, após ter facilitado a concessão de um empréstimo ao antigo chefe do executivo conservador, tendo assumido a liderança da BBC em 16 de fevereiro de 2021.

O presidente demissionário tinha sido acusado de interceder num empréstimo de 800 mil libras (900 mil euros) a Boris Johnson antes de ter sido designado presidente da BBC, mas quando assumiu o cargo rejeitou haver fundamento para um processo de conflito de interesses.

Pode consultar o relatório que envolve Richard Sharp aqui.