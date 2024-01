Usei o ChatGPT para escrever 5% do meu livro premiado. E vou continuar a usá-lo

A vencedora de um prestigiado prémio literário japonês confirmou que a IA ajudou-a a escrever o seu livro

por Christy Choi e Francesca Annio, CNN

Depois de a autora japonesa Rie Kudan ter ganho um dos mais prestigiados prémios literários do país, admitiu ter tido a ajuda de uma fonte invulgar - o ChatGPT.

"Tenciono continuar a tirar partido da utilização da inteligência artificial na escrita dos meus romances, deixando a minha criatividade exprimir-se ao máximo", disse Rie Kudan, de 33 anos, que recebeu o Prémio Akutagawa para a melhor obra de ficção de um novo escritor promissor.

A autora confirmou numa conferência de imprensa que cerca de 5% do seu livro "A Torre de Tóquio da Simpatia" - que foi elogiado pelos membros do comité como "praticamente sem falhas" - foi gerado palavra por palavra pela inteligência artificial (IA).

O romance gira em torno dos dilemas de um arquiteto encarregado de construir uma confortável prisão de grande altura em Tóquio, onde os infratores são reabilitados, e tem a IA como tema.

Kudan disse que, na sua própria vida, consultava o ChatGPT sobre problemas que sentia que não podia contar a ninguém. "Quando a IA não dizia o que eu esperava", disse, "por vezes refletia os meus sentimentos nas falas da personagem principal".

A autora não é a primeira artista a gerar controvérsia ao utilizar a IA, numa altura em que muitos criativos sentem que a sua subsistência está ameaçada pela tecnologia.

No ano passado, o fotógrafo berlinense Boris Eldagsen retirou-se dos Sony World Photography Awards depois de ter revelado que o seu trabalho vencedor na categoria de fotografia criativa tinha sido criado com recurso à tecnologia.

Entretanto, no ano passado, autores como George R. R. Martin, Jodi Picoult e John Grisham juntaram-se a uma ação judicial colectiva contra a OpenAI, a empresa por detrás do ChatGPT, alegando que esta utilizou trabalhos protegidos por direitos de autor enquanto treinava os seus sistemas para criar respostas mais humanas.

E mais de 10.000 autores, incluindo James Patterson, Roxane Gay e Margaret Atwood, assinaram uma carta aberta apelando aos líderes do sector da IA para obterem o consentimento dos autores quando utilizam o seu trabalho para treinar modelos linguísticos de grande dimensão - e para os compensarem de forma justa quando o fizerem.

O escritor e membro do comité do prémio, Keiichiro Hirano, foi ao X, a empresa de comunicação social anteriormente conhecida como Twitter, para dizer que o comité de seleção não via a utilização da IA por Kudan como um problema.

"Parece que a história de que o trabalho premiado de Rie Kudan foi escrito com recurso a IA generativa é mal interpretada... Se lerem, verão que a IA generativa foi mencionada no trabalho", escreveu. "Haverá problemas com esse tipo de utilização no futuro, mas não é esse o caso de 'Tokyo Sympathy Tower'."

Mas enquanto alguns nas redes sociais expressaram interesse na utilização criativa da IA por Kudan e disseram que agora estavam mais interessados no seu trabalho, outros chamaram-lhe "desrespeitoso" para com outros autores que escreveram sem a ajuda da tecnologia.