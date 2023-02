Rihanna regressou aos palcos no intervalo do Superbowl no passado dia 12 para uma atuação de 13 minutos onde recordou os maiores sucessos da sua carreira e anunciou a segunda gravidez.

De fora da atuação ficou a mais recente música da cantora, 'Lift Me Up' e que será o tema que Rihanna levará ao palco dos Óscares, precisamente um mês depois da sua atuação no Arizona.

O anúncio foi feito pela Academia, que revelou que a artista subirá ao palco para apresentar a música que faz parte da banda sonora da sequela da Marvel "Black Panther: Wakanda Forever" que obteve seis nomeações para os Óscares, quase todas nas chamadas categorias técnicas.

Rihanna. 'Lift Me Up.' LIVE at the 95th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/5JYuRrf7Hi — The Academy (@TheAcademy) February 23, 2023

O tema, que marcou o regresso de Rihanna à música, foi escrito como homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu de cancro do cólon em 2020. Nos créditos dos autores da faixa constam os nomes de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e o realizador de Black Panther, Ryan Coogler.