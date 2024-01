Pelo menos 11 mortos no Rio de Janeiro devido a chuvas torrenciais

Pelo menos onze pessoas morreram e uma está desaparecida na sequência das fortes chuvas registadas entre a noite de sábado e a madrugada de domingo no Rio de Janeiro e arredores da cidade, informaram as autoridades.

Um balanço anterior dava conta de sete mortos e um desaparecido, de acordo com os bombeiros locais.

Um homem morreu na sequência de um deslizamento de terras e dois outros devido a descargas elétricas, embora a maioria se tenha afogado, referiu o corpo de bombeiros do estado, notando a ocorrência de 230 incidentes relacionados com a chuva nas últimas 24 horas.

Uma mulher está desaparecida depois do veículo que conduzia ter caído no rio Botas na noite de sábado.

Embora a chuva tenha diminuído na tarde de domingo, o prefeito da segunda maior cidade do país, Eduardo Paes, decretou situação de emergência no município e aconselhou à população a evitar viajar e a permanecer em locais seguros.

"Não forcem ficar passando em áreas alagadas, você coloca a sua vida em risco, atrapalha os agentes públicos", alertou o responsável, num vídeo publicado na rede social X.

Na manhã de domingo, o temporal obrigou ao encerramento de importantes vias de acesso à cidade, como a Avenida Brasil, e ao encerramento de algumas paragens de metro e autocarro, principalmente na zona norte da cidade.

Além disso, foram encerrados parques devido ao perigo da queda de árvores e cancelados os ensaios das escolas de samba que se preparam para o carnaval, que deverá atrair centenas de milhares de visitantes daqui a um mês.

As inundações também deixaram um hospital na zona norte sem energia elétrica durante parte do dia, segundo as autoridades locais.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, falou por telefone com os prefeitos da região e garantiu "todo o apoio" do Governo federal e assistência à população afetada, de acordo com um comunicado da presidência.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lamentou as mortes e disse estar a trabalhar para evitar novas perdas.