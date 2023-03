Os militares da GNR do Peso da Régua resgataram, na quinta-feira, uma mulher no rio Douro, junto ao Cais da Junqueira, no concelho de Peso da Régua.

De acordo com o comunicado enviado à redação da TVI, pode ler-se que o Comando Territorial de Vila Real recebeu um alerta de uma pessoa se encontrava no leito do rio, sendo que à chegada ao local se depararam com a mulher “em nítidas dificuldades em manter-se à superfície da água”.

Os elementos da GNR acabaram por saltar para a água e conseguiram arrastar a vítima até à margem. Após terem sido efetuadas manobras de estabilização, os militares permaneceram no local com a mulher até à chegada dos meios de socorro.

A mulher apresentava indícios de hipotermia, sendo que foi assistida ainda no local pelos Bombeiros Voluntários do Peso de Régua e, posteriormente, transportada até ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), em Vila Real.