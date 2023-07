Já se imaginou a nadar no rio Sena? A partir de 2025 vai ser possível, mas alguns moradores não estão convencidos

Há mais de 100 anos, aqueles que passassem pelas margens do rio Sena na capital francesa veriam um amontoado de parisienses refestelados. Uns, em banhos de sol, outros, a prepararem-se para um mergulho refrescante. Foi, aliás, em 1900 que Paris sediou os seus primeiros Jogos Olímpicos, e as competições de natação eram, precisamente, nas famosas águas.

Esse cenário, que hoje é apreciado apenas em fotografias a preto e branco, deixou de ser possível em 1923, quando os banhos foram proibidos devido à poluição. Só que agora, à conta dos trabalhos de limpeza iniciados em 2018 pela autarquia, como parte do “Plano de Natação”, as autoridades preveem que os residentes e visitantes possam voltar a usufruir do rio e que este seja novamente parte integrante dos Jogos Olímpicos, que regressam a Paris em 2024.

A CNN Internacional avança, de acordo com a organização do evento, que a cerimónia de abertura vai ocorrer no rio, esperando-se que pelo menos 600 mil pessoas assistam das margens. A inauguração será levada a cabo pelos próprios atletas, antes de uma série competições naquele local. "Um renascimento que abrirá caminho para o lazer aquático", descreve a autarquia de Paris num comunicado divulgado a 10 de julho.

Obra de milhões para limpar o Sena

Há anos que os trabalhos de limpeza do rio Sena estão em andamento, por meio de um plano de 1400 milhões de euros, mas os Jogos Olímpicos contribuíram para um aceleramento do processo.

A partir deste verão já vão estar operacionais duas unidades de desinfeção em estações de tratamento de águas residuais administradas pelo serviço público de saneamento de Paris.

Para ajudar a melhorar a qualidade da água, vão também ser construídas estruturas, como uma bacia de armazenamento de águas pluviais, onde será retida a água da chuva e libertada gradualmente na rede de esgotos. Desta forma, será evitada a poluição provocada pelo transbordamento do esgoto durante os períodos de chuva.

Os proprietários dos barcos atracados ao longo do rio foram ainda forçados a ligarem-se à rede de águas residuais de Paris para evitar descargas diretas na água.

Além disso, a canalização que se apresentava em más condições por toda a cidade tem vindo a ser corrigida.

Reduzir a poluição bacteriana das águas residuais, que é o principal tipo de poluição no Sena, e evitar que esta chegue ao rio é a prioridade, diz o chefe dos serviços de limpeza, Nicolas Londinsky. E os esforços já começam a gerar "excelentes resultados", segundo as análises efetuadas no início de junho.

Os testes feitos às partes do rio que foram definidas para os eventos olímpicos corresponderam aos padrões 91% das vezes, entre 21 de julho e 11 de agosto de 2022. O que, por sua vez, permitirá os eventos de natação em águas abertas na ponte Alexandre lll.

Banhos no rio

A partir de 2025, os parisienses e visitantes poderão desfrutar de três balneários ao longo do Sena: Bras Marie, Bras de Grenelle e Bercy, de acordo com um comunicado da autarquia. A iniciativa visa proporcionar espaços de lazer e bem-estar, onde o público poderá nadar com segurança e conforto. Cada zona balnear será delimitada por bóias, e haverá uma passagem de acesso, além de áreas dedicadas para trocar de roupa, tomar banho e guardar pertences no cais.

No entanto, embora a proposta seja ambiciosa, há desafios a serem enfrentados. Segundo Londinsky, as condições climáticas e as flutuações na qualidade da água podem tornar inviável a natação no rio todos os dias, durante os meses de verão. Isso significa que haverá dias em que o banho não será recomendado por questões de segurança.

Alguns moradores também se mostram céticos quanto à ideia de nadar no rio. Em entrevista à BFMTV, alguns deles expressaram preocupação com a qualidade da água. Uma mulher partilhou a sua apreensão: "Não vou nadar agora, nem daqui a dois ou três anos. Olha a cor, não sabemos o que tem lá dentro". Além disso, um homem mencionou a presença de "coisas estranhas" a flutuar no rio, destacando a necessidade de uma limpeza mais abrangente.

A autarca de Paris, Anne Hidalgo, defende o projeto, afirmando que faz parte dos esforços da cidade para enfrentar os desafios futuros, especialmente em relação às alterações climáticas. Ressalta que o Sena é um importante corredor de biodiversidade e desempenha um papel crucial no resfriamento da cidade durante os verões escaldantes. Aliás, graças aos esforços de limpeza, o número de espécies de peixes no rio aumentou de forma significativa nos últimos anos, passando de apenas dois para mais de 30 espécies.