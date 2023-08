Quando um riso gravado é ouvido de maneira desacelerada, os ouvintes não conseguem distinguir se o som é de uma pessoa ou de um animal. E sabe que mais? É magnífico

O riso: uma caraterística essencial das interações sociais humanas

por Adrienne Wood, Universidade da Virgínia (EUA)



Nota do editor: as opiniões expressas neste artigo são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. A CNN apresenta o trabalho do The Conversation, uma colaboração entre jornalistas e académicos para fornecer análises e comentários de notícias. O conteúdo é produzido exclusivamente por The Conversation

(The Conversation) O riso é um lembrete quotidiano de que nós, humanos, somos animais. De facto, quando o riso gravado é abrandado, os ouvintes não conseguem distinguir se o som é de uma pessoa ou de um animal.

Atiramos a cabeça para trás e abrimos os dentes num sorriso semelhante ao de um macaco. Por vezes, dobramo-nos e perdemos a capacidade de falar por um momento, voltando temporariamente a ser macacos que piam. E tal como os pios e os uivos ajudam a fortalecer os laços num grupo de primatas ou numa alcateia de lobos, o riso ajuda-nos a relacionarmo-nos com os outros.

O riso é evolutivamente antigo. Conhecido como um "sinal de brincadeira", o riso dos mamíferos acompanha as interações lúdicas para assinalar intenções inofensivas e manter a brincadeira. Os chimpanzés riem-se. Os ratos riem-se. Os cães riem-se. Talvez até os golfinhos se riam.

E o riso é uma caraterística essencial das interações sociais humanas. Rimo-nos quando nos divertimos, claro. Mas também nos rimos por embaraço, educação, nervosismo e escárnio.

Sou uma investigadora em psicologia que estuda a forma como as pessoas utilizam o riso para se ligarem - e por vezes para se desligarem dos outros. Para os humanos, o riso expandiu-se da sua função original como sinal de brincadeira para servir uma variedade de funções sociais.

O riso facilita as interações sociais

O riso divertido é uma resposta ao que os estudiosos do humor chamam "violação benigna" - uma situação que podia representar uma ameaça mas que a pessoa que ri concluiu que é segura (os psicólogos adoram estragar coisas boas, como a comédia, explicando-as em demasia).

O riso é uma forma de comunicar que uma interação é divertida, inofensiva e não séria. Muitas vezes não é um sinal fiável de que uma pessoa se está a divertir, apesar de as pessoas por vezes rirem quando se estão a divertir. Uma troca de palavras embaraçosa, um mal-entendido, uma piada de escárnio - todos estes momentos potencialmente desconfortáveis são suavizados pelo riso.

Os meus colegas e eu estávamos curiosos em saber se a tendência para rir é uma caraterística consistente em cada pessoa, independentemente do contexto, ou se depende da pessoa com quem se está a interagir. Num estudo, pusemos pessoas a falar com 10 estranhos numa série de conversas individuais. Depois contámos quantas vezes se riram.

Para nossa surpresa, descobrimos que a frequência com que uma pessoa se ri - pelo menos quando fala com estranhos - é bastante consistente. Algumas pessoas riem-se e outras não. A pessoa com quem estavam a falar não teve um efeito forte. Pelo menos na nossa amostra não havia parceiros hilariantes que faziam rir toda a gente com quem falavam.

Descobrimos que as pessoas que tendiam a rir mais gostavam menos das conversas. Se gostarmos intrinsecamente de falar com estranhos e nos sentirmos confortáveis a fazê-lo podemos não sentir necessidade de rir muito e de suavizar a interação - confiamos que está a correr bem. No entanto, as pessoas sentiram que tinham mais em comum com os que riam muito.

Assim, em conversas entre estranhos, rir muito não é um sinal de prazer mas fará com que os seus parceiros se sintam semelhantes a si. É mais provável que concordem que vocês os dois têm algo em comum, o que é um ingrediente fundamental para a ligação social. Suspeito que as pessoas tomam emprestado e transformam o sinal lúdico do riso para influenciar situações que, à primeira vista, não têm nada que ver com brincadeira.

O riso envia uma mensagem

Nós, humanos, temos um controlo notável sobre a nossa voz. Não só podemos falar como também podemos alterar o significado das nossas palavras modificando o tom vocal, a colocação das vogais, a respiração ou a nasalidade. Um "olá" ofegante torna-se um avanço de flirt, um "olá" rosnado torna-se uma ameaça e um "olá" virado para cima e agudo torna-se uma pergunta temerosa.

Isto fez-me pensar: talvez as pessoas mudem o som do seu riso consoante o que querem comunicar.

Afinal de contas, enquanto algumas formas de riso são consideradas incontroláveis - do tipo que nos deixa fisicamente fracos e sem oxigénio - a maior parte do riso quotidiano está, pelo menos, um pouco sob o nosso controlo.

Acontece que já existem muitos estudos que analisam as diferentes formas de riso. Embora as suas perspetivas e métodos sejam diferentes, os investigadores concordam que o riso assume muitas formas acústicas e ocorre em muitas situações diferentes.

A abordagem mais popular para categorizar as muitas formas de riso é classificá-las de acordo com o estado interno da pessoa que ri. O riso é "genuíno", refletindo um verdadeiro estado positivo? Ou é o resultado de embaraço ou alegria?

Estas abordagens não me satisfazem. O riso é um comportamento comunicativo. Parece-me que devemos, portanto, classificá-lo de acordo com a forma como influencia as pessoas que o ouvem e não com base no que a pessoa sentiu enquanto ria. A palavra "gato" transmite a mesma informação a um ouvinte, independentemente do facto de o orador gostar ou detestar felinos. E o efeito de uma gargalhada num ouvinte é o mesmo, independentemente de como a pessoa que ri se sente, assumindo que a gargalhada soa da mesma forma.

Agradável, tranquilizador ou ameaçador

Com a natureza comunicativa do riso em mente, os meus colegas e eu propusemos que o riso pode ser reduzido a três funções sociais básicas - todas sob o manto da brincadeira.

Primeiro, há o riso de recompensa. Este tipo de riso está mais claramente ligado ao papel evoluído do riso como sinal de jogo. É agradável de ouvir e produzir, tornando assim uma interação lúdica ainda mais agradável.

Depois, há o riso de afiliação. Transmite a mesma mensagem de inofensividade sem proporcionar uma explosão de prazer. As pessoas podem usá-lo para tranquilizar, apaziguar e acalmar. Este é o riso mais comum nas conversas do dia a dia - as pessoas pontuam o seu discurso com ele para garantir que as suas intenções não são mal interpretadas.

Finalmente, há o riso de domínio. Este tipo vira a mensagem não séria de cabeça para baixo. Ao rir-se de alguém, está a transmitir que essa pessoa não merece ser levada a sério.

Os meus colegas e eu identificámos propriedades acústicas do riso que o fazem parecer mais gratificante, amigável ou dominante. Também descobri que as pessoas mudam o som do seu riso durante conversas que enfatizam essas três tarefas sociais. As alterações são subtis porque o contexto - a situação, a relação entre as pessoas, o tópico da conversa - contribui muito para clarificar o significado de uma gargalhada.

Não existe riso falso. Todos os risos têm funções sociais genuínas, ajudando-o a navegar em interações sociais complexas. E porque parece e soa tão tolo enquanto o faz, o riso garante que ninguém se leva demasiado a sério.