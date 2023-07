Os seus livros venderam mais de 300 milhões de exemplares e foram traduzidos em 63 línguas. Agora, um museu em sua homenagem reconhece o seu racismo

O Museu Roald Dahl em Inglaterra, fundado pela viúva do autor infantil, reconheceu que o seu racismo era “inegável e indelével”.

Dahl, que morreu em 1990, foi o criador de personagens como Matilda, o GFB, O Fantástico Sr. Raposo, Willy Wonka e os Twits. Os seus livros venderam mais de 300 milhões de exemplares e foram traduzidos em 63 línguas, tendo sido feitas numerosas adaptações da sua obra tanto para o grande como para o pequeno ecrã.

No entanto, o autor foi durante muito tempo considerado controverso pelas suas opiniões abertamente antissemitas.

Agora, o museu, sediado na aldeia de Great Missenden, em Buckinghamshire, onde Dahl viveu, publicou uma declaração no seu sítio Web para dizer que apoia “totalmente” um pedido de desculpas apresentado pela família Dahl e pela Roald Dahl Story Company em 2020 pelas opiniões antissemitas do autor. O museu acrescenta que “condena todo o racismo dirigido a qualquer grupo ou indivíduo”.

No pedido de desculpas de 2020, os familiares de Dahl afirmam que “pedem profundamente desculpa pela mágoa duradoura e compreensível” causada pelas suas declarações. “Essas observações preconceituosas são incompreensíveis para nós”, afirma o comunicado.

Dahl fez publicamente uma série de comentários antissemitas ao longo da sua carreira, incluindo numa entrevista de 1983 à New Statesman, na qual afirmou: “Há um traço no carácter judeu que provoca animosidade, talvez seja uma espécie de falta de generosidade para com os não-judeus. Quero dizer, há sempre uma razão para que surja algo contra qualquer coisa em qualquer lugar; mesmo um fedorento como Hitler não os atacou sem razão”.

O museu disse que se envolveu com várias organizações da comunidade judaica desde 2021, incluindo o Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos, o Conselho de Liderança Judaica, o Community Security Trust e o Antisemitism Policy Trust.

E acrescentou que não repete publicamente as declarações antissemitas de Dahl, mas mantém um registo das mesmas na coleção do museu “para que não sejam esquecidas”.

“O racismo de Roald Dahl é inegável e indelével, mas o que esperamos que também perdure é o potencial do legado criativo de Dahl para fazer algo de bom”, afirmou o museu.

Dar a história completa

O Museu Roald Dahl confirmou à CNN, na quinta-feira, que a declaração online emitida esta semana está também exposta na sua galeria de entrada.

Numa declaração enviada à CNN, um porta-voz da Campanha contra o Antissemitismo disse: “As histórias do Sr. Dahl divertem e encantam milhões de crianças e devem continuar a fazê-lo. Ao mesmo tempo, é importante que as crianças se sintam bem e que as suas histórias sejam bem sucedidas. Ao mesmo tempo, é importante que um museu e um sítio Web dedicados ao autor apresentem a história completa da sua vida e obra, incluindo o seu lado mais obscuro”.

Em separado, numa declaração enviada à CNN, Marie van der Zyl, presidente do Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos, congratulou-se com o facto de o museu reconhecer o antissemitismo do autor.

“As novas declarações - na galeria de entrada e no sítio Web - são um importante ponto de partida para fornecer a história completa sobre um homem cujas obras são apreciadas por milhões de pessoas. Aguardo com expetativa a oportunidade de colaborar mais estreitamente com o museu para explorar outras formas de sensibilização para esta questão e de educação para o ódio anti-judaico”, afirmou.