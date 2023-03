Robert Blake, o ator que ficará para sempre associado à personagem do detetive Tony Baretta, morreu aos 89 anos, devido a uma doença cardíaca.

A carreira de Robert Blake terminou após a morte da sua segunda mulher, da qual foi acusado. Conheceram-se em 1999, casaram em 2000, ela morreu em 2001. Bonny Lee Bakley, de 44 anos, estava sozinha no carro do ator no bairro Studio City, em Los Angeles, quando foi baleada na cabeça. O ator disse à polícia que a deixou sozinha para voltar ao restaurante italiano onde tinham acabado de jantar para ir buscar a sua arma que ele teria deixado esquecida. Quando voltou, encontrou-a morta. Mas os testes de balística provaram que essa era a arma do crime. O ator foi acusado de homicídio. Quatro anos depois, um júri em Los Angeles declarou-o inocente. Mas, mais tarde, foi condenado por um juiz num processo civil a pagar 30 milhões de dólares aos três filhos da ex-mulher - levando-o a declarar falência.

Blake não teve uma infância fácil. Começou a representar aos dois anos. O pai levava-o a e ele e ao irmão aos parques de Nova Jersey, onde os miúdos dançavam para ganhar dinheiro. Depois, a família mudou-se para a Califórnia, onde estavam os estúdios. Aos cinco anos já era presença regular na série de humor "Our Gang".

Em 1948, apareceu no clássico "O Tesouro de Sierra Madre", ao lado de Humphrey Bogart, e em 1967 fez o assassino Perry Smith numa adaptação do romance de Truman Capote "A sangue frio". Participou na série "Hell Town" e foi nomeado para um Emmy pelo telefilme "Judgment Day: The John List Story".

Participou em dezenas de filmes e em centenas de programas de televisão, sobretudo em papéis secundários, como polícia ou criminoso, e aparecia regularmente em "talk shows", onde fazia questão de ser provocador e de brincar com a sua própria carreira. Ganhou a reputação de "enfant terrible" em Hollywood, diz o New York Times: insultava produtores, deu um soco num realizador, discutia com os outros atores, abusou de álcool e drogas e, às vezes, passava anos sem trabalhar.

Mesmo assim, tornou-se uma estrela da televisão no final dos anos 1970 como "Baretta", um detetive que morava num hotel decadente, tinha uma catatua de estimação chamada Fred e usava disfarces para perseguir os bandidos.