Robert F. Kennedy Jr., de 69 anos de idade, é filho do senador Robert F. Kennedy e sobrinho do antigo presidente John F. Kennedy. É advogado especializado em questões ambientais e defendeu questões como a limpeza das águas, tendo criado uma campanha para limpar o rio Hudson em Nova Iorque.

De acordo com a CNN, o tesoureiro da campanha do advogado, John E. Sullivan, confirmou esta quarta-feira a entrega dos documentos para a candidatura à presidência dos Estados Unidos da América.

Em março, Robert F. Kennedy Jr. anunciou no Twitter que estava a considerar candidatar-se nas próximas eleições. Na publicação da sua conta oficial na rede social afirma ter como prioridade “acabar com as práticas corruptas entre o estado e as empresas que arruinaram a nossa economia, destruíram a classe média, poluíram as nossas paisagens e águas, envenenaram as nossas crianças, e nos roubaram os nossos valores e liberdades".

Help me decide whether to run for President. Visit https://t.co/EX83yh9O4O to volunteer or contribute. If it looks like I can raise the money and mobilize enough people to win, I’ll jump in the race. If I run, my top priority will be to end the corrupt https://t.co/ujEHehub9T… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) March 10, 2023

O advogado é uma das principais vozes do movimento anti-vacinas e escreveu um livro, The Real Anthony Fauci, em 2021 onde acusa os principais médicos de doenças infeciosas de participarem num "golpe de estado à democracia ocidental", segundo a Al Jazeera. Durante a pandemia, a sua fundação antivacinas, a Children's Health Defense, obteve doações milionárias (mais de sete milhões de dólares) e contestou publicamente as vacinas contra a covid-19.

Em 2022, as contas oficiais da sua fundação foram removidas do Facebook e Instragram por violarem as políticas de desinformação médica das redes sociais. O candidato vive em Los Angeles, na Califórnia e é casado com a atriz Cheryl Hines desde 2014.

Os partidos democrático e republicano têm as suas próprias eleições, chamadas primárias, para eleger o seu candidato à presidência dos EUA. E Robert apresentou a sua candidatura para ser o candidato do partido democrático. O atual presidente Joe Biden ainda não apresentou formalmente a candidatura para as eleições de 2024, apesar de já ter indicado que se iria recandidatar.