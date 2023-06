Morreu Robert 'Ramon Garcia' Hanssen

Robert Hanssen, de 79 anos, morreu esta segunda-feira, avança a CNN Internacional. Hanssen estava numa instalação de segurança máxima em Florence, Colorado, e foi encontrado incosciente na sua cela.

Segundo o The New York Times, não são ainda conhecidas as causas da sua morte. Os serviços médicos de emergência ainda o tentaram reanimar mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

Hanssen tornou-se oficial do FBI a 12 de janeiro de 1976, tendo tido acesso a informações sigilosas. Diz a BBC que em 1985 iniciou a sua atividade criminosa, enviando informações para a Rússia e para a ex-União Soviética sob o pseudónimo 'Ramon Garcia'.

O antigo agente do FBI foi exposto como espião para Moscovo depois de ter recebido perto de um milhão de euros (1,4 milhões de dólares) em dinheiro e diamantes pelas informações que deu à União Soviética e à Rússia durante a Guerra Fria. Tal valeu-lhe a condenação à prisão perpétua em 2002, depois de, no ano anterior, se ter declarado culpado de 15 acusações de espionagem e conspiração.

Entre os crimes que cometeu está a partilha de detalhes de várias operações técnicas dos EUA, como espionagem, vigilância e interceptação de comunicações, diz a CNN Internacional, que adianta ainda que Hanssen facultou aos soviéticos os planos dos EUA de como reagiriam a um ataque nuclear da URSS.

À data da condenação, conta a BBC, Hanssen morava numa modesta casa de quatro quartos no subúrbio da Virgínia com a mulher e seis filhos.