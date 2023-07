Cerca de 19.000 pessoas retiradas da ilha de Rodes naquela que é já considerada "a maior evacuação" da Grécia

Cerca de 19.000 pessoas, incluindo turistas, foram retiradas da ilha grega de Rodes até ao momento na sequência de um incêndio florestal que está há cinco dias a assolar a região e que obrigou ao cancelamento de vários voos e viagens programadas.

A situação que se vive agora naquela ilha é de tal forma preocupante que o governo grego admitiu que esta é "a maior evacuação" que o país já conduziu por causa de um incêndio.

De acordo com a agência Associated Press, que cita as autoridades locais, cerca de 16.000 pessoas foram retiradas por via terrestre, enquanto 3.000 foram transportadas por via marítima, com recurso a embarcações privadas e da Guarda Costeira, , não havendo registos de vítimas.

A companhia aérea britânica Jet2 e a agência de viagens e a operadora turística TUI cancelaram entretanto todos os voos e viagens que tinham programas para a ilha grega devido à dimensão das chamas. A Jet2 recorreu à rede social Twitter para comunicar a decisão aos passageiros, acrescentando que os cinco voos cancelados vão seguir para Rodes "sem passageiros a bordo para trazer de volta para o Reino Unido os clientes dos voos agendados".

A Ryanair, por sua vez, garante que os seus serviços estão a operar de forma "normal", apesar do incêndio. "Os voos da Ryanair de e para o aeroporto de Rodes estão neste momento a operar normalmente, não estando a ser afetados pelos incêndios florestais", indicou a companhia aérea, num comunicado citado pela Reuters.

Muitos turistas foram vistos a fugir dos hotéis onde estavam hospedados quando foram surpreendidos por chamas de grandes dimensões a aproximarem-se das zonas à beira-mar de Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos e Kalathos. Alguns dos turistas estão a ser acomodados noutros hotéis, ginásios e centros de eventos. Uma empresa de cruzeiros disponibilizou uma das suas embarcações para acolher a população afetada.

Milhares de pessoas, incluindo turistas, estão abrigados em centros desportivos e de eventos para fugir às chamas do incêndio que assola há vários dias a ilha grega de Rodes (Argyris Mantikos/Eurokinissi via AP)

A Reuters descreve o cenário como um autêntico "céu vermelho", colorido pela intensidade das chamas e pelo "fumo pesado" que pairava sobre a ilha deserta.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia está a montar um balcão de informações no aeroporto de Rodes para ajudar a organizar as saídas de turistas da ilha, incluindo aqueles que perderam documentos necessários para o efeito, nomeadamente documentos de identificação.

Os incêndios assolam a ilha há cinco dias e estão descontrolados em duas das quatro frentes, segundo a última estimativa oficial.

No local, estão 266 bombeiros e 44 veículos, que foram entretanto reforçados com cinco helicópteros e 10 aeronaves, sete das quais são da Grécia, duas da Turquia e uma da Croácia. Ao longo do dia são esperados no terreno mais 15 veículos para ajudar no combate às chamas.

As temperaturas continuam altas este domingo naquela região do Mediterrâneo. Antes das 12:00 da manhã, os termómetros já tinham atingido os 38 graus Celsius e a velocidade do vento está moderada.