Esta técnica de autoajuda pode ajudar quem é viciado em roer as unhas, em arrancar a pele, e afins

Roer as unhas compulsivamente, arrancar a pele, puxar o cabelo e morder os lábios e as bochechas são alguns dos comportamentos repetitivos centrados no corpo, ou BFRB (na sigla em Inglês), que podem tornar-se uma fonte de angústia - mas uma nova investigação pode oferecer esperança de alívio.

Embora muitas pessoas possam ter um destes hábitos de forma ligeira, para um número mais pequeno mas ainda assim significativo, o comportamento pode causar danos visuais na pele - tais como manchas calvas, cicatrizes, feridas e lesões - e afetar a saúde mental, diz Steffen Moritz, chefe de neuropsicologia clínica no departamento de psiquiatria e psicoterapia do Centro Médico Universitário de Hamburgo-Eppendorf, na Alemanha.

"Na verdade, a maioria das pessoas apresenta um destes hábitos ao longo da sua vida, especialmente o de roer as unhas, até certo ponto, mas todos podem tornar-se problemáticos quando são excessivos", disse Moritz, que é um antigo roedor de unhas.

"E muitas dessas pessoas também têm problemas (coexistentes), muitas vezes como consequência, porque têm vergonha do seu comportamento", explica Steffen Moritz. "Evitam a intimidade, especialmente no caso da tricotilomania (arrancar os pelos do corpo) ou de arrancar a pele, como não tirar a roupa à frente do parceiro, por exemplo."

Embora muitas vezes sejam mal interpretados como sendo de menor importância, estes comportamentos repetitivos em alguns casos extremos podem tornar-se fatais. Casos de sépsis, uma reação grave a uma infeção, têm sido associados ao ato de arrancar a pele. E o ato de arrancar o cabelo e de comer levou a graves problemas de estômago com complicações fatais.

A terapia cognitivo-comportamental, orientada por um terapeuta, é considerada o tratamento padrão de ouro para os BFRB problemáticos, observa Moritz, mas um pequeno ensaio de prova de conceito, cujos resultados foram publicados na revista médica JAMA Dermatology a 19 de julho, sugere que uma técnica de autoajuda suave pode ter algum benefício se um terapeuta não for uma opção imediata.

Toque suave

Muitas vezes envoltos em vergonha e secretismo, os BFRB não devem ser considerados como uma forma de automutilação ou auto-ódio, diz Moritz. São mais corretamente entendidos como uma forma de acalmar o sistema nervoso, especialmente quando se está sob stress, para aliviar o tédio ou para libertar emoções fortes como a raiva.

Os BFRB podem ser automáticos, quando se está a ver televisão ou a estudar, ou mais intencionais - por exemplo, quando se está em frente a um espelho.

"Eu próprio já fui um roedor de unhas, por isso considero-me um especialista por profissão, mas também por experiência. Os BFRB trazem algum alívio, algum prazer, por isso há sentimentos mistos", refere Moritz.

"Por isso nasceu a ideia de fazer algo que também é repetitivo e calmante, mas que não é disfuncional - é também discreto."

A técnica de substituição de hábitos que Moritz e os seus colegas conceberam envolve acariciar suavemente a sua pele de várias formas diferentes: circular os dedos indicador e médio, bater com os dedos médio e indicador contra o polegar, cruzar os braços e acariciar os antebraços, circular as pontas dos dedos na palma da outra mão, entre outras. Se estiver especialmente preocupado com a pele, pode fazer círculos na sua roupa em vez de tocar diretamente no seu corpo.

Moritz e a sua equipa criaram um vídeo para demonstrar as diferentes técnicas, cabendo a cada pessoa decidir qual a técnica que melhor lhe convém.

Moritz disse que outras formas de terapia de substituição de hábitos tendem a centrar-se num movimento de "congelamento", como cerrar o punho ou sentar-se sobre as mãos quando se tem vontade de tocar no cabelo ou na pele, mas queria introduzir um elemento benigno de autoacalmação.

No estudo, Moritz recrutou 268 pessoas com BFRB - incluindo participantes com comportamentos de arrancar a pele, tricotilomania, roer as unhas e morder os lábios e as bochechas - com idades compreendidas entre os 18 e os 80 anos. Metade do grupo recebeu um manual que descrevia a técnica concebida por Moritz e a sua equipa, enquanto os restantes foram informados de que estavam em lista de espera para o mesmo programa.

Ao fim de seis semanas, 54% das pessoas do grupo que utilizou as técnicas de substituição de hábitos relataram melhorias numa escala concebida para medir a gravidade do comportamento repetitivo centrado no corpo, em comparação com 20% do grupo de controlo. Os roedores de unhas pareciam beneficiar mais com a técnica.

No entanto, o ensaio tinha limitações significativas - foi realizado durante um curto período de tempo sem qualquer acompanhamento posterior, a grande maioria das pessoas que participaram eram mulheres brancas e os participantes foram recrutados através das redes sociais.

"Não sabemos até que ponto o efeito é sustentado", afirma Moritz. "Não fizemos uma avaliação presencial adequada", acrescenta, explicando que muitos doentes não querem procurar a ajuda de um médico.

'Cobertor com espinhos'

Stacy Nakell, psicoterapeuta e assistente social clínica especializada no tratamento de BFRB, diz que um dos pontos fortes do estudo foi o facto de os investigadores terem reconhecido a função dos BFRB como sendo de regulação emocional e pensou que a técnica de substituição de hábitos poderia ser útil.

"Gosto do facto de trazer a ideia de autoacalmar, porque penso que algumas das terapias cognitivo-comportamentais começaram com a ideia de que precisamos de nos livrar dos BFRB e não reconheceram realmente a componente de autoacalmar", diz Nakell, que é o autor de "Treatment for Body-Focused Repetitive Behaviors: An Integrative Psychodynamic Approach".

"Pode pensar-se em BFRB como um cobertor com espinhos", acrescenta.

No entanto, diz que acha que as técnicas de substituição de hábitos são apenas parte de um quebra-cabeças maior de tratamento dos BFRB.

"Temos de parar e verificar e ter uma noção mais profunda das emoções que estão à mistura. Continua a ser importante abordar essas emoções a um nível mais profundo do que apenas encontrar um substituto calmante", afirma Nakell.

"Se não tratarmos as raízes, acontece uma de duas coisas: ou as pessoas adoptam outros comportamentos problemáticos ou ficam muito desiludidas quando desaparece o efeito a curto prazo de um tratamento mais centrado nos sintomas."