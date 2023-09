Há 18 anos que não era possível dar uma notícia destas - mas aí vai: Rolling Stones anunciam novo álbum de originais

Chama-se "Hackney Diamonds" e é o primeiro disco dos Rolling Stones com canções originais desde “A Bigger Bang”, de 2005. Em 2016 houve "Blue & Lonesome", mas trata-se de um disco de covers que é também uma declaração da banda ao seu amor pelos blues.

O anúncio do novo disco de originais foi feito nas redes sociais e a banda promete revelar mais pormenores sobre o lançamento num evento no bairro de Hackney, no leste de Londres, esta quarta-feira, onde Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood vão entrevistados pelo apresentador do “The Tonight Show, Jimmy Fallon.

O evento vai transmitido ao vivo exclusivamente no YouTube esta quarta-feira às 14:30 (hora de Portugal Continental) e espera-se que a banda revele pelo menos algumas das músicas novas.

“Hackney pode estar no coração do 'Hackney Diamonds', mas este é um momento verdadeiramente global que queremos partilhar com os fãs de todo o mundo através do YouTube”, disseram os Rolling Stones em comunicado. Estas são também as primeiras músicas novas dos Stones desde a morte do baterista Charlie Watts em 2021.

O anúncio de “Hackney Diamonds” acontece depois de uma campanha enigmática na qual o icónico logotipo da banda, com a boca e a língua, foi projetado nas fachadas de alguns locais emblemáticos em cidades como Nova Iorque, Londres e Paris.

Os Rolling Stones revelaram entretanto nas redes sociais um excerto de uma das músicas novas, intitulada "Don't Get Angry With Me".