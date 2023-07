Um romance-furacão começou numa loja de chocolates em Bruxelas. Transformou-se numa história de amor com quase 40 anos

Quando o norte-americano Marty Kovalsky entrou na loja de chocolate de Bruxelas, no verão de 1986, apaixonou-se pelo chocolate belga.

Rapidamente se apercebeu que o chocolate americano não estava à altura da suavidade oferecida em Bruxelas. Era saboroso e delicioso. Rapidamente ficou obcecado.

A loja em que tropeçou era bonita, à beira da Grand Place de Bruxelas, com os seus imponentes edifícios barrocos, o centro da câmara municipal do século XV e as pitorescas ruas de calçada que a rodeiam. No interior, a loja tinha uma oferta de chocolates deliciosos, do chão até ao teto.

Nos dois dias seguintes, Marty voltou cinco vezes à loja de chocolate da Grand Place. De cada vez, ficava cada vez mais apaixonado.

Mas não era apenas o fascínio pelo chocolate que o fazia voltar - era Myriam Van Zeebroeck.

Foto de Myriam Van Zeebroeck na Grand Place de Bruxelas, perto da loja de chocolates onde trabalhava.

Myriam era uma linguista experiente e modelo a tempo parcial que aceitou um emprego na loja de chocolates depois de não ter conseguido um lugar de professora que há muito desejava.

“Estava desiludida por não ter conseguido o meu primeiro lugar de professora e queria trabalhar”, conta Myriam à CNN. “Gostava do trabalho porque podia usar os meus conhecimentos de línguas estrangeiras para falar com os clientes, o sítio era bonito e os colegas de trabalho eram simpáticos.”

A primeira interação de Myriam e Marty foi, na aparência, apenas sobre chocolate. Mas havia imediatamente, algo mais a borbulhar debaixo da superfície. Quando Marty saiu pela porta, com 100 gramas de chocolate na mão, estava com um sorriso de orelha a orelha.

“Continuei a voltar à mesma loja de chocolate, a falar com ela e a namoriscar”, conta hoje à CNN.

Os colegas de trabalho de Myriam estavam convencidos de que o turista americano a ia convidar para sair. Myriam ignorou os comentários deles, mas mesmo assim passava cada turno a pensar se e quando Marty poderia entrar pela porta da loja.

Na quinta visita de Marty à loja, Myriam e Marty falaram um pouco menos sobre chocolate e um pouco mais sobre eles próprios. Myriam tinha 21 anos e tinha vivido em Bruxelas toda a sua vida, crescera numa família de língua holandesa e era fluente em várias línguas. Marty tinha 23 anos, era recém-licenciado, estava na sua primeira viagem fora dos Estados Unidos. E disse a Myriam que estava a adorar Bruxelas, mas que sabia que ainda só conhecido a superfície da cidade.

“Então, ganhei coragem e disse: ‘Gostavas de mostrar-me Bruxelas?’", recorda Marty.

Myriam sugeriu a Marty que voltasse às 18 horas e que se encontrasse com ela nas traseiras da loja. Os dois passearam juntos pela Grand Place e depois entraram num bar local.

A química que tinham sentido na loja de chocolates tornou-se ainda mais intensa quando se sentaram frente a frente.

“Ela beijou-me na taberna”, recorda Marty. “Havia borboletas para os dois."

Eis Marty Kovalsky fotografado em Bruxelas no verão de 1986.

Antes de seguirem caminhos diferentes, Marty tirou uma nota de dólar americano da mochila e escreveu a morada de casa em Los Angeles, nos EUA, entregando-o a Myriam, que observou a nota, perplexa.

“Pensei que era muito desagradável - uma nota de dólar? Não se pode escrever a morada noutra coisa, como um cartão de cerveja, ou assim?”, recorda.

Apesar disso, Myriam achou o gesto - e Marty - encantador.

Marty e Myriam voltaram a ver-se mais duas vezes. No terceiro encontro, Myriam disse a Marty que andava com outra pessoa, um rapaz de Bruxelas.

Em resposta, Marty comprou a Myriam dois ramos de flores - um conjunto de rosas amarelas e um ramo de rosas vermelhas.

“Eu disse-lhe: 'O amarelo representa a amizade e o vermelho representa o amor. Tens de escolher", recorda Marty.

“Não posso ficar com as duas?”, perguntou Myriam.

“Foi assim que nos envolvemos mais romanticamente”, recorda Marty.

Durante as semanas seguintes, os dois escreveram cartas entre os seus encontros. Marty enviava as suas cartas para o endereço de casa de Myriam, enquanto Myriam escrevia a Marty para a caixa de correio da American Express que ele estava a utilizar durante o verão.

Foi por causa de uma carta que Myriam terminou o namoro com Marty. Na altura, ele estava na Polónia e devia regressar à Bélgica pouco tempo depois.

Por muito que gostasse de Marty, Myriam sentia que a sua relação não podia ir a lado nenhum - ele vivia nos Estados Unidos, ela na Bélgica. Tudo o que poderia acontecer era um romance de verão, uma breve paixão. Já o rapaz que ela conhecera em Bruxelas era local. Escolhê-lo parecia ser a opção mais estável e menos espontânea. Myriam sugeriu que ela e Marty podiam continuar a ser amigos.

“Fiquei um pouco de coração partido, mas mantivemos o contacto”, conta Marty.

Numa carta posterior, Myriam sugeriu que Marty fosse a casa da sua família e conhecesse os seus pais - apenas como amigo. Mas no dia do encontro, ela cancelou o acordo, enviando-lhe um telegrama a explicar que o namorado não tinha gostado da ideia.

“Ainda tenho esse telegrama”, diz Marty. “Diz: 'Convite cancelado. namorado não concorda'. Por isso, não cheguei a conhecer a família dela em 1986.”

Pouco tempo depois, Marty teve de regressar aos EUA. Ele e Myriam separaram-se, aparentemente para sempre, e ambos tentaram seguir em frente. Marty reatou com a sua namorada da faculdade. Myriam tornou a relação com o rapaz de Bruxelas mais séria.

Mas, algures ao longo do tempo, a tradição de escrita que tinham iniciado quando estavam ambos na cidade transformou-se numa amizade intercontinental por correspondência.

As cartas eram platónicas. Na maior parte das vezes, atualizavam-se mutuamente sobre as suas carreiras - Marty trabalhava em vendas e pensava em formar-se como advogado, enquanto Myriam tinha deixado a loja de chocolates e queria subir na hierarquia da indústria da moda. Mas, por detrás das gentilezas e do tom educado, cada mensagem sugeria uma profundidade de sentimentos que ainda não tinha desaparecido.

“A pensar em ti”, escrevia Myriam no verso dos postais, enquanto Marty enviava fotografias do verão de 1986 que tinham passado juntos.

Amigos por correspondência

Marty e Myriam escreveram cartas para trás e para a frente durante anos.

Os meses transformaram-se em anos e Marty e Myriam mantiveram-se na periferia da vida um do outro através das suas cartas.

De vez em quando, continuavam a pensar um no outro. Marty lembrava-se de Myriam como “a rapariga mais romântica e bonita com quem já saí”. Myriam sonhava acordada com Marty, mas depois lembrava-se que teria sido “demasiado difícil permitir que uma relação assim crescesse”.

Uns anos mais tarde, em 1988, Marty visitou a Bélgica de férias com a namorada. Falou-lhe da sua velha amiga Myriam e sugeriu que fossem beber um copo com Myriam e o namorado dela. Assim, os dois velhos apaixonados e os seus atuais parceiros saíram todos juntos, enquanto a irmã mais nova de Myriam - que estava curiosa por conhecer Marty e observar esta situação invulgar - também se juntou a eles.

Passaram-se mais dois anos, pontuados por cartas e postais. Marty e Myriam pensavem um no outro com carinho, mas estavam cada vez mais empenhados nas suas vidas e relações em lados opostos do Atlântico. Marty estava a fazer o exame para a Ordem dos Advogados. Myriam trabalhava como diretora de vendas numa grande empresa europeia de moda. Ambos tinham ido viver com os seus parceiros.

Dois anos mais tarde, em novembro de 1992, Marty e o seu irmão organizaram uma viagem à Europa para celebrar o facto de Marty se ter formado como advogado. Marty escreveu a Myriam para lhe dar a notícia, mencionando que ia passar por Bruxelas e sugerindo um possível encontro com Myriam e o namorado dela.

Mas o namorado não pôde ir, pelo que Myriam acabou por ir sozinha. E ela e Marty deram por si sozinhos pela primeira vez em seis anos.

“Durante os outros anos, limitámo-nos a acompanhar a vida um do outro”, diz Marty.

Mas nesta ocasião, Marty e Myriam, agora com 20 e poucos anos, foram mais francos um com o outro, abrindo-se de uma forma que os surpreendeu a ambos.

“Começámos a falar sobre o que queríamos da vida, os filhos que queríamos, o que queríamos fazer e o que era importante para nós”, diz Marty.

E à medida que a noite avançava, começaram a falar de 1986.

“Recordámos que o nosso romance fora o mais romântico das nossas vidas”, diz Marty.

Depois seguiram caminhos diferentes. Ambos tinham relações com outras pessoas e queriam respeitar os seus limites. Mas tanto Marty como Myriam deixaram o local sentindo que algo entre eles tinha mudado.

Uma ligação californiana

Marty e Myriam tornaram-se mais próximos depois do seu encontro em 1992.

Depois desse encontro em novembro de 1992, as cartas de Marty e Myriam tornaram-se mais longas e mais pessoais. Deram por si a aguardar com entusiasmo as últimas novidades um do outro.

Foi então que Marty começou a enviar fitas de ditafone (gravador de voz) a Myriam – ele tinha acabado de comprar um para o trabalho.

“Ele tinha uma voz tão sensual”, recorda Myriam.

Uma noite, enquanto estava sentada a ouvir as cassetes, a rir-se das piadas de Marty e a divertir-se com as suas histórias, Myriam apercebeu-se.

“Apaixonei-me”, pensou ela. “Outra vez.”

Myriam não podia acreditar.

“Apercebi-me que tinha de deixar a relação com o meu namorado”, diz ela hoje.

Assim, Myriam saiu do apartamento que partilhava com o seu ex e voltou a viver com os seus pais. Depois, telefonou a Marty na Califórnia. Esta era uma conversa que não podia ser feita por cartas. Ela precisava de uma resposta imediata.

“Nunca tivemos uma relação a sério”, disse Myriam ao telefone. “Não sabemos como seria, de facto. O que é que tu achas? Será que resultaria? Devemos tentar?”

Do outro lado da linha, Marty estava em silêncio. Myriam interpretou o silêncio como incerteza. Mas, na verdade, Marty não conseguia acreditar que o sonho estava prestes a tornar-se realidade.

“Durante sete anos, ela fora a minha rapariga de sonho”, diz ele. “Comparava todas as pessoas que conhecia com ela.”

Os dois decidiram que Myriam iria à Califórnia para visitar Marty. Ela reservou os voos e começou a contar os dias. No período que antecedeu a viagem, Marty e Myriam falavam ao telefone várias vezes por semana, acumulando grandes contas telefónicas internacionais. Enviaram faxes. Planearam e imaginaram como seria realmente o seu reencontro.

Mas toda a sua imaginação não conseguiu prepará-los para a realidade quando, em setembro de 1993, Myriam chegou à Califórnia.

Marty e Myriam apaixonaram-se de novo quando se reencontraram.

Quando Myriam voltou a ver Marty, a profundidade do sentimento que tinham sentido na loja de chocolates belga voltou.

“Eu estava tão apaixonada por ele, apesar de ele ter mudado - tinha perdido o cabelo, ele tinha cabelo quando o conheci”, diz ela. “Mas, por alguma razão, isso não era assim tão importante. Continuava a ser muito forte. Essas fantasias reacenderam-se. Estavam lá desde o início. Voltou tudo”.

Depois de duas maravilhosas semanas de sonho, Marty e Myriam decidiram que iam tentar fazer com que a sua relação resultasse.

O casal decidiu comprometer-se com uma relação.

“Se estamos assim tão apaixonados e sabemos que isto pode resultar, temos mesmo de tentar”, diz Myriam.

“E se não resultasse, teríamos ficado melhores por ter tentado”, acrescenta Marty.

Assim, após a reunião na Califórnia, Marty viajou para a Bélgica para conhecer a família de Myriam. Alguns meses mais tarde, pediu-a em casamento e Myriam fez as malas e mudou-se para os Estados Unidos. Em poucos meses, casaram-se.

Para alguns dos seus entes queridos, pareceu um turbilhão. Mas para Marty e Myriam, o seu romance também demorou muito tempo a chegar. No dia do casamento, o sentimento que os dois sentiam era de gratidão.

“Demorou muito tempo a ter coragem para dizer: ‘Isto é algo que eu posso fazer. E ser independente", diz Myriam. “Apercebi-me de que nunca tinha encontrado alguém tão compatível comigo.”

Trinta anos depois

Eis Marty e Myriam fotografados à porta da loja de chocolates onde se conheceram, em junho de 2023.

Nos 30 anos que passaram desde que Marty e Myriam decidiram ficar juntos, o casal nunca olhou para trás.

Nem sempre foi fácil para Myriam adaptar-se à vida num novo país - todas as ligações que tinha na indústria da moda pareciam não fazer sentido nos EUA.

Mas Myriam acabou por regressar à sua primeira aspiração profissional - ensinar. Atualmente, trabalha numa escola secundária de artes performativas de Los Angeles, ensinando francês, que adora.

Marty e Myriam também têm uma filha, Laura, que foi criada num lar multicultural e multilingue que celebrava a cultura belga e holandesa de Myriam e a herança americana e judaica de Marty.

Marty diz que o “segredo” do casamento, e da felicidade em geral, é o sentimento que definiu o dia do seu casamento: “gratidão”.

É preciso arriscar, se se está assim tão apaixonado e se sabe que pode resultar, é preciso tentar". Myriam Van Zeebroeck

Ele diz-se muito grato por Myriam ter entrado na sua vida, por terem mantido o contacto, por terem acabado por arriscar um com o outro, por serem uma frente unida e por serem tão amigos como cônjuges, uma “ligação tremendamente forte” que consideram ter sido forjada pelos anos de escrita de cartas.

Myriam concorda.

“Enquanto a luz piloto do amor estiver acesa, pode regressar mais tarde com a mesma força", diz ela. “Não tive a coragem de escolher Marty para uma possível relação séria em 1986, mas estou contente por termos tido a oportunidade de, mais tarde, optarmos por essa relação. Tivemos a sorte de ambos podermos fazer essa escolha em 1993”.

O casal também ainda tem todas as cartas que enviaram um ao outro - à exceção de algumas das primeiras, de 1986, que Myriam, de 21 anos, receava que caíssem nas mãos da sua intrometida irmã mais nova.

“Deitei fora algumas delas porque eram demasiado picantes”, diz ela, rindo.

Marty e Myriam passaram recentemente um mês a viajar pela Europa, o que naturalmente incluiu uma paragem na Grand Place de Bruxelas para ver a loja de chocolates, que ainda está de pé.

Esta peregrinação deveu-se, em parte, ao facto de Marty ainda não conseguir resistir ao chocolate belga. Mas foi também uma oportunidade para o casal refletir sobre como se conheceram e onde se encontram hoje, contra todas as probabilidades, 37 anos depois.

“Acho espantoso e feliz que o nosso encontro na loja de chocolates tenha levado aos nossos encontros, ao romance e, mais tarde, à relação”, diz Myriam. “Nunca se sabe onde se pode encontrar o amor da nossa vida.”