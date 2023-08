Eles viveram um amor de verão na adolescência. Eis o que aconteceu quando se reencontraram anos depois

Sempre que Andrea Camila se sentia triste, voltava a pensar nesse verão.

Esse verão, para sermos exatos, foi em 2014. O verão em que Andrea se cruzou pela primeira vez com Lewis Kelly. Um verão de primeiro amor, de pores-do-sol inesquecíveis e - mais tarde - de um primeiro desgosto.

Na altura, Andrea tinha 14 anos, era “um pouco louca por rapazes” e estava de férias em Clearwater Beach, na Flórida, EUA, com amigos e familiares.

Andrea vivia na Flórida desde que, em criança, se tinha mudado de Porto Rico. Mas, embora aquele fosse um território familiar, havia algo de diferente em passar férias no “Estado da Luz do Sol”, em comparação com o ano letivo.

Andrea e os seus amigos fizeram rapidamente amizade com os outros adolescentes alojados no hotel. Depois, o grupo passava os dias na praia, a rir e a brincar juntos até o sol se pôr no oceano num céu sem nuvens.

Embora a maioria dos jovens do hotel fosse dos Estados Unidos, havia uma exceção: um rapaz irlandês de 16 anos chamado Lewis Kelly.

Ao contrário dos adolescentes americanos, Lewis mantinha-se reservado, passando os dias com os pais e a apanhar banhos de sol junto à piscina.

Mas, sem que o soubesse, Lewis era o assunto do resort: o facto de ser irlandês era intrigante e digno de conversas entre os adolescentes americanos - especialmente para Andrea.

Ela passava o dia todo a pensar em Lewis, lançando olhares sempre que o avistava do outro lado da piscina.

“Eu era obcecada pelos One Direction quando era mais nova”, conta Andrea à CNN hoje. “Por isso, assim que vi este rapaz irlandês, pensei 'Oh meu Deus, ele é o meu Niall'.”

Era verdade que Lewis partilhava um sotaque com Niall Horan, dos One Direction. Mas ele era muito mais calmo do que qualquer rapaz de banda. Parecia distante, “um solitário”, como Andrea pensava na altura. Ela não conseguia perceber como é que alguma vez iria conseguir falar com ele. Mas continuava a sonhar acordada.

“Dizia às minhas amigas que o achava muito giro”, recorda Andrea. “Ficava a observá-lo, sempre que estávamos nos restaurantes.”

Numa ocasião, Andrea estava a olhar para Lewis enquanto ambos estavam sentados em lados opostos da piscina do hotel. Lewis não se apercebeu.

“Depois, uma gaivota desceu do ar, agarrou a bolacha que eu ia pôr na boca e tirou-ma das mãos”, conta Lewis à CNN.

“A Andrea viu tudo do outro lado da piscina e começou a rir-se. Nem sequer reparei que ela se estava a rir, eu estava chocado por ter sido roubado por um pássaro”.

Enquanto Lewis estava alheado, uma amiga de Andrea não estava. Ela olhava para o lado enquanto a Andrea se ria.

“Muito bem”, disse a amiga de Andreia. “Já chega. Vamos falar com ele”.

Andreia protesta, mas é demasiado tarde. A amiga já lhe tinha agarrado no braço e estava a ir na direção do Lewis.

“Eu dizia: 'Não, por favor'”, recorda Andrea. “Mas depois aproximámo-nos um do outro. E foi obviamente perfeito”.

Andrea e Lewis deram logo à língua, primeiro rindo da gaivota e da bolacha, depois conversando sobre a Irlanda e os EUA.

De imediato, tornou-se óbvio que Lewis não era tanto um solitário, mas apenas o estranho no meio de um grupo de adolescentes americanos, e um pouco tímido demais para se apresentar aos outros miúdos sem ser solicitado. Com isso em mente, Andrea sugeriu que eles pudessem sair juntos mais tarde naquele dia, no lounge do hotel. Lewis disse que ia mesmo passar por lá.

“Pensei que ela ia ser uma amiga”, diz Lewis. “E depois, obviamente, isso não aconteceu. Tornámo-nos muito mais do que amigos.”

Ainda assim, isso não aconteceu de imediato. Quando Lewis chegou à sala de convívio nesse dia, os outros adolescentes juntaram-se a ele antes que Andrea pudesse sequer dizer olá.

“Toda a gente estava em cima dele, tipo, 'Oh meu Deus, o teu sotaque é tão giro'”, recorda ela. “Toda a gente estava obcecada com ele, criando um círculo à sua volta.”

Andrea recuou. Ela não queria fazer parte da multidão. Ela queria uma conversa individual e com significado com Lewis.

Nessa noite, ela estava preocupada por ter perdido a oportunidade. Mas agora que Lewis fazia parte do grupo, teriam muito tempo para se conhecerem nos dias seguintes.

“Aos poucos, fomos saindo um pouco de cada vez”, diz Lewis. “Depois de uma semana, começámos a perceber que gostávamos um do outro.”

“Quer dizer, eu sabia que gostava dele”, diz Andrea, rindo. “Ele tinha de perceber.”

Partilharam o seu primeiro beijo à chuva. Deram passeios na praia. Nadaram juntos na piscina.

Mas a sua felicidade era temperada pelo conhecimento de que o seu romance de verão seria passageiro. Lewis vivia na Irlanda, Andrea vivia nos Estados Unidos. Claro, podiam tentar manter-se em contacto. Mas eram adolescentes sem meios para atravessar o mundo para se visitarem um ao outro. Era difícil ver como é que isso poderia resultar.

“Ele disse-me que me amava mesmo antes de apanhar o autocarro para o aeroporto”, conta Andrea. “E eu nem sequer tinha pensado no amor. Nessa altura, tinha 14 anos. Pensei: 'O quê? Ele ama-me. Isto significa que ele é o meu primeiro amor. O que está a acontecer?”

Andrea ficou tão impressionada com a ideia que só respondeu às palavras quando Lewis já tinha começado a afastar-se. Mas disse-as na mesma, sem respirar.

Do primeiro amor ao primeiro desgosto de amor

Andrea e Lewis começaram a namorar em 2014 e depois tentaram manter-se em contacto. Imani Lee Creative via CNN

Já em continentes diferentes, Andrea e Lewis mantiveram-se em contacto através do Facebook Messenger e do Skype.

No início, era possível. Mas depois Lewis viajou para o interior da Irlanda com um grupo de amigos e ficou sem acesso à Internet enquanto lá esteve.

Quando Andrea deixou de ter notícias dele, pensou que ele se tinha esquecido dela.

“Ele não me avisou que não ia ter Wi-Fi”, recorda. “Pensei que estava a ser vítima de um tratamento-fantasma.”

Apesar de Andrea sentir que ela e Lewis “supostamente estava apaixonado para sempre”, pensou que ele a via apenas como um caso de verão.

Por isso, enviou-lhe uma mensagem que mais parecia um “parágrafo”, dizendo essencialmente: “Isto não está nada bem, o que estás a fazer. Não vou lidar com isso'”.

Na mensagem, Andrea parecia definitiva, como se soubesse o que queria e o que não iria tolerar. Mas, na realidade, ela era uma rapariga de 14 anos a passar pelo seu primeiro desgosto de amor. Nos meses que se seguiram, Andrea chorou todos os dias.

“Durante o primeiro ano, eu estava literalmente apaixonada, absolutamente apaixonada”, recorda. “Mesmo um ano depois, lembro-me de ter dado um beijo de Ano Novo a alguém e senti-me mal. Pensei: 'Não é o Lewis, estou a trair o Lewis'. Mesmo que, literalmente, não estivéssemos juntos há meses. Mas senti-o como uma traição”.

O tempo passou.

“Obviamente, com o passar dos anos, torna-se um pouco menos intenso”, diz Andrea.

Mesmo assim, ela ainda pensava em Lewis com frequência. Cada um deles continuava vagamente consciente um do outro, vendo as atualizações das redes sociais, mas sem saber muito mais.

Durante algum tempo, Lewis passou por um período em que enviava constantemente Snapchats a Andrea. Isso deixava em conflito.

“Lembro-me de que me trazia de volta todos os sentimentos”, diz ela. “Era muito perturbador porque eu pensava: 'Não estamos juntos. Já se passaram anos”.

Andrea enviou uma mensagem a Lewis, pedindo-lhe para controlar os Snapchats: “És uma explosão do passado que eu não quero recordar”, escreveu ela.

Apesar disso, Andrea diz que ainda estava “totalmente obcecada” por Lewis. E via-se frequentemente a pensar no verão de 2014 e a sonhar acordada: não se debruçava sobre o triste final, apenas revisitava as memórias da névoa feliz e ensolarada.

Lewis também não esquecera totalmente Andrea.

“Ao longo dos anos, Andrea surgia-me aleatoriamente na cabeça”, diz ele.

Numa dessas ocasiões, em 2017, Lewis escreveu uma nota para si próprio no seu iPhone: “Vou casar-me com Andrea Camila.”

A ação foi instintiva. O bilhete parecia uma premonição.

Apesar deste sentimento de certeza, Lewis não chegou a contactar Andrea. Nessa altura, já se tinham passado anos desde que tinham trocado mensagens diretamente. Lewis tinha a estranha certeza de que ele e Andréa acabariam por se reencontrar.

Um reencontro inesperado

Corta para a primavera de 2018. Andrea tem 18 anos e acaba de terminar o liceu. Lewis tem 20 anos e está a meio de uma licenciatura na Universidade da Cidade de Dublin.

Nenhum dos dois sabe ao certo como tudo começou. Mas, de repente, do nada, começaram novamente a trocar mensagens.

WE no mesmo dia em que começámos a trocar mensagens, eu disse: 'Eu vou para a Flórida e depois tu podes vir para a Europa e depois podemos fazer interrail, podemos viajar por toda a Europa'”, recorda Lewis.

“Fizemos todos estes planos literalmente uma hora depois de começarmos a trocar mensagens outra vez”, diz Andrea.

“E acabámos por concretizá-los”, acrescenta Lewis.

Lewis reservou um voo para a Flórida para julho de 2018. Durante os dois meses, ele e Andrea trocaram mensagens constantemente. Depois, passaram a fazer chamadas regulares pelo FaceTime.

“Estávamos a divertir-nos imenso”, diz Andrea. “Tornámo-nos literalmente os melhores amigos nesse período de tempo.”

No início, Andrea tinha a certeza de que estavam a namoriscar. Achou que o facto de Lewis ir à Flórida visitá-la era com certeza um grande gesto.

“Isto vai ser romântico”, pensou ela. “Somos tão giros!”

Depois, à medida que a data da sua chegada se aproximava, Andrea começou a duvidar de si própria.

“Talvez ele não veja isto da mesma forma”, pensou ela. “Se calhar, ele só quer ser meu amigo. Não quero que isto seja estranho.”

Lewis tinha as mesmas ansiedades.

“Pensamos demasiado nas coisas”, diz ele. “Especialmente quando estamos na fase de falar, pensamos demasiado em tudo.”

Ainda assim, Lewis imaginou que quando Andrea o visse no aeroporto, correria para os seus braços. Esperava que fosse um reencontro romântico, que refletisse todos os anos que tinham passado separados. No avião, ele esperava ansiosamente por esse momento.

Em vez disso, quando se voltaram a ver nas chegadas, Andrea manteve a calma.

“Eu era do género: 'Olá meu. Como estás?”, recorda. “Só não queria dar-lhe a impressão de que eu era a rapariga obcecada por ele.”

Andrea também ficou um pouco nervosa porque Lewis a apanhou quando ela estava prestes a entrar na casa de banho do aeroporto. No final, o momento não foi o que qualquer um deles esperava.

“Foi definitivamente embaraçoso”, diz Lewis. “Acho que foi assustador, estranho e enervante”.

“Quando se está a falar no FaceTime, não sei, é muito diferente de estar pessoalmente com alguém”, diz Andrea. “Como não nos víamos há quatro anos, era do género: 'Como é que vamos agir? É suposto sermos tão sedutores e engraçados como somos no FaceTime? Ou temos de tratar isto como uma coisa nova, porque é um encontro real, em pessoa?”

Estas perguntas continuaram a rondar a cabeça de Andrea enquanto ela levava Lewis de volta à casa de campo do pai, à beira do lago, e lhe mostrava a casa.

Mas, ao fim da tarde, Lewis e Andrea estavam deitados juntos na doca, a olhar para o céu noturno, começando a sentir-se à vontade.

“Deitámo-nos ali, em cima de cobertores, e ficámos a observar as estrelas”, diz Andrea. “Conversámos durante horas. E assim tornou-se muito confortável. Mas ainda não era romântico. Nenhum de nós estava a querer dar esse passo ainda.”

Nos dias seguintes, todas as noites, Lewis saía do quarto de hóspedes onde estava hospedado e ia para o quarto de Andrea. Sentavam-se juntos, a ver animação no portátil dela. Nestes momentos havia sempre uma corrente.

“Acho que ele estava sempre prestes a beijar-me, mas depois virava as costas e não me beijava”, diz Andrea. “Depois, finalmente, um dia beijou-me. Acho que foi cerca de uma semana depois”.

“Eu estava a ganhar coragem para a convidar oficialmente para sair”, diz Lewis. “Não sei porque é que fiquei tão nervoso, demorei tanto tempo.”

Quando ele realmente disse as palavras em voz alta, foi na sexta-feira, 13 de julho de 2018. Mais tarde, Andrea e Lewis olharam para as mensagens do Facebook e para as fotografias antigas do verão de 2014. Fizeram as contas e perceberam que também se tinham conhecido numa sexta-feira 13.

“É uma coincidência doida”, diz Andrea. “Para outras pessoas, é um dia de azar. Mas para nós, é literalmente a coisa mais sortuda.”

Comprometer-se com o futuro

O casal estava muito feliz por se ter reunido. Imani Lee Creative para a CNN

Durante alguns dias, parecia ser o destino. Andrea e Lewis estavam tontos de felicidade.

Mas depois, quando Lewis se preparava para regressar à Irlanda, Andrea entrou em pânico. Sim, tinham planeado a viagem de inter-rail pela Europa. Mas e depois? Ela não tinha a certeza se conseguiria suportar o desgosto de uma relação com Lewis que terminasse de novo.

“Eu pensava: 'Não vai dar certo. Não faz sentido. Explica-me, como é que vai funcionar? Tu vives na Irlanda, eu vivo aqui. Isto não faz sentido nenhum'”, recorda Andrea.

“Ele começou a chorar. E disse: 'Não estava a pensar em todas estas coisas. Só quero estar contigo'. Basicamente, pediu-me em casamento. Basicamente, disse-me: 'Tudo o que sei é que quero passar o resto da minha vida contigo'.”

Perante isto - e as lágrimas - Andrea ficou totalmente surpreendida.

“Foi tão intenso”, recorda. “Pensava que era eu que estava apaixonada por ele e agora ele estava literalmente a declarar-me todo o seu amor.”

Andrea sentiu que precisava de trazer uma dose de realidade à situação.

“Espera um segundo, meu”, disse ela. “O que é que estás a dizer? Queres casar comigo? Nós só temos 18 e 20 anos.”

“Eu não estava a pensar em todas as formas de como poderia não funcionar”, respondeu Lewis. “Eu só queria fazer com que funcione e estar contigo.”

Com isto, Andrea começou a chorar.

“Sabes que mais? Tens razão”, disse ela, assim que os seus soluços abrandaram. “Nós vamos fazer com que isto resulte. E vai acontecer.”

A conversa parecia uma promessa. Mais tarde, nesse verão, como planeado, Andrea e Lewis fizeram um inter-rail juntos, desfrutando de uma viagem de comboio pela Europa. Depois, comprometeram-se com a relação transatlântica de longa distância.

O casal tornou-a “suportável”, como diz Andrea, planeando sempre a próxima vez que se veriam.

Andrea passava todo o seu tempo livre a tomar conta de crianças e a trabalhar como motorista de entregas para poupar dinheiro para os voos. Quando Lewis não estava a estudar, trabalhava numa loja e pesquisava na Internet por voos “low cost”.

Ainda assim, no ano seguinte, em 2019, Andrea e Lewis começaram a debater-se com a distância.

“Simplesmente não fazia sentido estarmos separados”, diz Andrea. “Estávamos simplesmente alinhados, precisávamos de estar juntos.”

Por um capricho, Andrea reservou um voo para a Irlanda. Mudou-se temporariamente para casa de Lewis e da sua família durante três meses. A família dele acolheu-a, enquanto os pais de Andrea “apoiaram” a sua decisão.

“Eles gostavam mesmo do Lewis”, diz ela. “Tinham-no conhecido nesse verão, quando ele veio em 2018. E também o tinham conhecido um pouco em 2014. Portanto, conheciam-no e sabiam que ele era um bom rapaz.”

Quando, após três meses na Irlanda, o visto de Andrea terminou, eles trocaram e Lewis visitou Andrea na Flórida por três meses.

Isto deu início a um padrão que se manteve durante algum tempo - alternavam três meses no país de origem um do outro, encontrando-se ocasionalmente noutros destinos.

Ambos se interessavam por cinema e, por essa altura, começaram a filmar juntos vídeos para o YouTube. No início, estes vídeos não tinham muitas visualizações. Mas o envolvimento do público de Andrea e Lewis foi bom desde o início. Os espectadores pareciam estar interessados na sua química e na sua história de amor.

O casal decidiu dedicar o máximo de tempo possível à criação de conteúdos, trabalhando em part-time para financiar os seus esforços. Lewis abandonou a faculdade.

“Pensámos: 'Porque é que havíamos de fazer um plano B? Não precisamos de ir para a faculdade para fazer isto'. Sabemos que adoramos fazer vídeos. Por isso, vamos fazer apenas isso”, diz Andrea.

Foi nos primeiros dias da pandemia, diz Andrea, que a aposta deu frutos e o casal “explodiu” nas redes sociais.

“Porque toda a gente estava no telemóvel. Toda a gente estava na Internet, e foi aí que as pessoas começaram a encontrar-nos”, diz Andrea. “E começámos a ter mais seguidores. Entrámos no TikTok e foi uma loucura.”

A partir daí, Andrea e Lewis começaram a partilhar atualizações das suas vidas no YouTube, TikTok e Instagram, incluindo, em 2021, o momento em que Lewis pediu Andrea em casamento.

Um pedido e um casamento

No dia do pedido de casamento, Lewis organizou um dia repleto de atividades e uma caça ao tesouro pela Flórida – tudo incluind, desde jet ski, paraquedismo indoor e, finalmente, um piquenique na praia.

Lewis fingiu que o piquenique era um negócio de marca nas redes sociais para despistar Andrea. Quando a verdade foi revelada, Andrea ficou emocionada.

“Foi definitivamente muito emotivo”, diz ela. “Estávamos os dois a chorar.”

Em janeiro de 2023, Andrea e Lewis casaram-se no Azulik Uh May, um museu de arte contemporânea numa selva mexicana. Naturalmente, foi numa sexta-feira 13 - pareceu-me correto. O casal diz que o dia do casamento foi “um sonho”.

Nos votos que fez a Lewis, Andrea expressou que, embora estivesse entusiasmada por casar com ele, o seu sentimento geral era uma sensação de calma e certeza.

“O que eu sinto é simplesmente natural”, disse-lhe ela. “Não é do género: 'Uau, tudo vai mudar'. É simplesmente natural.”

Hoje, ao refletir sobre o dia do casamento, Andrea diz que sentiu “que era isto que devia estar a acontecer e que devia ser assim. Foi fantástico partilhar isso com todos os nossos amigos e familiares”.

Uma atração magnética

Hoje, Andrea e Lewis estão a olhar para o futuro. Imani Lee Creative via CNN

Hoje, depois de vários meses de casados, Andrea e Lewis estão a olhar para o futuro - um futuro que esperam que seja definido por viagens.

Em setembro, planeiam visitar os 48 estados contíguos dos EUA num velho autocarro escolar americano que têm andado a converter. A longo prazo, o casal imagina dividir o seu tempo entre os EUA, Porto Rico e a Irlanda, passando também muito tempo na estrada.

Andrea e Lewis ainda são jovens, com 23 e 25 anos, mas o próximo ano marcará o aniversário de 10 anos do verão em que se conheceram nas férias.

Ao longo dos anos, sentimos uma atração magnética um pelo outro. Lewis Kelly

“Pensamos sempre no que pensariam os nossos filhos de 14 e 16 anos se nos vissem casados”, diz Lewis. “Estávamos apenas de férias e gostávamos um do outro.”

“Não consigo ultrapassar isso”, diz Andrea. “E sempre que penso nisso, sinto-me como se fosse magia ou algo do género. Não faz sentido, mas da melhor maneira.”

Andrea e Lewis também acham surrealista pensar nos quatro anos que os separaram, no reencontro inesperado e no período de longa distância.

Estão gratos, diz Andrea, por “nos termos encontrado um ao outro depois”.

“Acho que é como uma coisa mágica estranha”, diz ela.

“Claramente, ao longo dos anos, foi apenas uma atração magnética que os levou um ao outro”, diz Lewis.