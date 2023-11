Dois desconhecidos mudaram-se para um apartamento em Praga. Depois, apaixonaram-se

Mandy Sanchez estava sentada no seu quarto, no Texas, Estados Unidos, quando viu o anúncio.

Um quarto espaçoso num edifício Art Nouveau no movimentado bairro de Vinohrady, perto do parque Riegrovy Sady, conhecido pelos seus belos pores-do-sol.

Estávamos em dezembro de 2019. Mandy tinha 22 anos e estava prestes a formar-se na Texas A&M University. Estava a planear mudar-se para Praga para ensinar inglês.

Tinha-se juntado a um grupo do Facebook chamado "Flatshare in Prague" [tradução: apartamentos partilhados em Praga], na esperança de encontrar um sítio para viver. O quarto em Vinohrady foi anunciado por um utilizador do Facebook chamado Marcus Wecksten. Juntamente com fotografias do apartamento, Marcus escrevia que os então atuais habitantes eram dois rapazes - um finlandês (Marcus) e um alemão (o seu colega de quarto, Boris). Marcus e Boris eram ambos estudantes em Praga e estavam à procura de alguém que pudesse mudar-se o mais depressa possível.

Mandy achou que o apartamento parecia perfeito: ótimo bairro, espaço agradável - e o quarto estava dentro do seu orçamento. Era quase demasiado bom para ser verdade. Mandou logo uma mensagem a manifestar o seu interesse.

Marcus estava a estudar no seu quarto no apartamento de Praga quando a mensagem de Mandy apareceu no seu portátil.

"Parece-me ótimo", disse. "Podes passar por cá na próxima semana para ver a casa?"

"Estou no Texas", explicou Mandy. "Vou mudar-me para Praga em janeiro."

Marcus pensou nisso. Não poderiam encontrar-se com Mandy antes de ela assinar o contrato de aluguer, o que não era o ideal. Escreveu de volta a Mandy, pedindo desculpa, explicando que não ia funcionar.

Mas Mandy estava determinada. "Podemos usar o Skype?", sugeriu ela. "Eu quero mesmo este quarto."

Marcus - que, na altura, tinha 25 anos e estava a meio do curso de medicina na Universidade de Praga - tinha conhecido o seu colega de quarto Boris na faculdade. Os dois tinham vivido no apartamento de Vinohrady durante alguns anos.

"Era um apartamento muito bom, num dos bairros mais fixes de Praga", conta Marcus à CNN.

Ao longo dos anos, o terceiro quarto tinha sido alugado por uma "porta giratória" de colegas estudantes.

"Estávamos à procura de alguém sociável, que quisesse conviver connosco no espaço comum, na sala de estar - que era onde passávamos bastante tempo", recorda Marcus. "Não sei quais eram os outros requisitos, mas provavelmente os básicos - alguém limpo..."

Na entrevista que se seguiu por Skype, Mandy recorda que Boris estava particularmente preocupado com a sua potencial limpeza.

"Ele perguntou-me muitas vezes se eu podia ajudar nas limpezas", diz ela. Mas eu é que estava mais preocupada com a questão: "Será que eles vão ser limpos? Porque são dois gajos..."

Confirmada a partilha de padrões de limpeza, Mandy, Marcus e Boris passaram grande parte da chamada por Skype a falar sobre o bairro de Vinohrady e as comodidades das redondezas. Perto do fim, começaram a falar sobre eles próprios.

"Achei superinteressante o facto de a Mandy ser do Texas", diz Marcus. "Nunca tinha conhecido um texano na minha vida. Tinha uma imagem estereotipada de um texano com um chapéu de cowboy, botas e um revólver."

Por seu lado, Mandy desligou a chamada com a impressão de que Marcus e Boris eram simpáticos e "normais".

"Desliguei e pensei: 'Ok, eles não me vão matar. Parecem ser boas pessoas. Se calhar podia entrar no apartamento deles e ficava tudo bem.'"

Depois de um telefonema para acertar pormenores, Marcus e Boris ofereceram o quarto a Mandy. Por coincidência, esta mensagem chegou no dia da licenciatura de Mandy na faculdade.

A meio da celebração da sua formatura, Mandy informou os pais e a irmã sobre a sua nova casa. Exaltou as suas virtudes - localização fantástica, edifício com ótimo aspeto, e mencionou de passagem que os colegas de quarto eram dois rapazes que estudavam medicina.

"Os meus pais disseram: 'Esperamos que não te apaixones por nenhum deles, porque se te apaixonares, isso significa que vais viver na Europa para sempre'", recorda Mandy.

"Eu perguntei-me: 'Porque é que isso aconteceria? E eles responderam: 'Bem, porque eles vão obter uma licença médica na Europa, e isso não se vai transferir facilmente para os EUA. Por isso, se te apaixonares por um deles, vais ficar lá para sempre'".

Os pais estavam a falar a brincar - pelo menos em parte. Mas Mandy cortou o tom provocador deles, querendo esclarecer tudo.

"Não é para isso que eu vou para a Europa", disse ela.

E era verdade.

"Não me estava a mudar para lá para me apaixonar", diz Mandy hoje.

Mas o universo tinha outras ideias.

Chegada a Praga

Mandy mudou-se para o apartamento de Marcus na vibrante zona de Vinohrady, em Praga. Mandy Sanchez

Mandy nunca tinha estado em Praga. Tinha folheado fotografias na Internet e ficado maravilhada com a beleza da cidade. Recebeu dicas de amigos que visitaram a cidade e se apaixonaram por ela. Começou a imaginar-se a viver no apartamento em Vinohrady.

Mas nada disto a podia preparar para o turbilhão do dia da sua chegada.

"Acho que não estava a pensar - estava tudo a acontecer", recorda Mandy.

Lembra-se de entrar num Uber no aeroporto e olhar pela janela. Eram apenas 17h30, mas já estava escuro como breu lá fora. À medida que se aproximava da cidade, as torres do Castelo de Praga iluminavam-se. Mandy sentia um misto de exaustão, excitação e descrença pelo facto de esta nova etapa da sua vida ter começado.

Entretanto, Marcus e Boris tinham passado a maior parte do dia a fazer uma limpeza profunda ao apartamento.

"Estávamos a limpar cantos do apartamento que já não eram limpos há muito tempo", diz Marcus. "Queríamos causar uma boa impressão à Mandy."

Marcus tinha acabado de tirar o último saco do lixo e de o deitar nos caixotes comuns quando o Uber de Mandy parou em frente ao prédio.

"Ela saiu e o motorista ajudou-a com os sacos", recorda Marcus. "A minha primeira impressão foi de que ela era muito gira. Pequenina, mas parece ter muita energia e é muito gira."

Mandy sorriu enquanto o Uber se afastava.

"Oh, tu deves ser o Marcus", disse ela.

Marcus estendeu a mão a Mandy. O momento foi um pouco estranho, mas amigável.

Depois, Marcus pegou nas malas de Mandy e carregou-as pelas escadas acima.

"Eu pensei: 'Oh, é muito simpático que ele tenha levado as minhas malas. Fica registado", recorda Mandy.

Dentro do novo apartamento, Mandy conheceu Boris e ofereceu-se para oferecer comida aos seus novos colegas de quarto.

Quando deu por si, Marcus estava a fazer um pedido de pizza no seu portátil.

"Tive de lhe passar o meu cartão de crédito", diz Mandy "Ele estava a escrever os detalhes. E depois, o Google Chrome pergunta-lhe se quer guardar o cartão. E eu disse-lhe: 'É melhor não guardares as informações do cartão'."

Mandy estava só a brincar. Ela lembra-se de ter pensado: "Isto é um bocado estranho. Acabei de conhecer este tipo. E estou a dar-lhe os dados do meu cartão de crédito".

Durante as duas horas seguintes, Mandy, Marcus e Boris sentaram-se a comer pizza e a conversar.

Mandy apreciou o acolhimento dos seus novos colegas de quarto. E achou Marcus "giro".

"Mas também estava cansada", diz. "Pensei: 'Se calhar estou a delirar'."

Depois do jantar, Mandy, exausta do voo, foi para o seu quarto e adormeceu. Acordou a pensar se continuaria a achar Marcus atraente depois de ter adormecido com o jet lag. A sua pergunta foi respondida assim que o viu na cozinha, a sorrir para ela.

Esta foi uma das primeiras fotografias de Marcus e Mandy juntos, tirada no seu apartamento em Praga em 2020. Mandy Sanchez

Durante a semana seguinte, Mandy e Marcus começaram a conhecer-se. Jantavam fora quase todas as noites - só os dois. Boris era sempre convidado, mas muitas vezes tinha planos e não podia ir.

Mandy diz que ela e Marcus "se deram logo bem".

"Havia muita química entre nós. Mas era uma química com a qual não se sabe bem o que fazer", diz ela.

Mandy estava consciente de que tinham acabado de ir viver juntos - não queria pôr fim a uma potencial amizade ou perturbar a sua situação de vida.

Mas Marcus não tinha as mesmas reservas em relação a um possível namoro com a colega de quarto.

"Provavelmente, estava mais a aproveitar a onda do que estava a acontecer", diz ele. "Não pensava muito nas potenciais consequências, era mais do género: 'Sabe bem. Vamos a isso".

Apesar das hesitações de Mandy, ela e Marcus ficaram cada vez mais próximos. Mandy não podia negar o que ela chama de "o imediatismo da atração que tínhamos um pelo outro".

Em pouco tempo, estavam a namorar em tudo menos no nome. Saíam para jantar juntos, exploravam Praga lado a lado e passavam horas a falar juntos no apartamento. Viajaram juntos para fora de Praga, para a fábrica de cerveja Pilsner, onde fizeram uma visita guiada e passaram a noite a partilhar cervejas. No Dia dos Namorados, cerca de um mês depois de ela se ter mudado, Marcus cozinhou para Mandy. Boris entrou e levantou uma sobrancelha perante o óbvio tom romântico.

Ficar um para o outro

Mas enquanto Mandy e Marcus se aproximavam, a sombra do coronavírus tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Quando Mandy chegou à Europa, a pandemia era um trovão distante. No início de março, a tempestade tinha-se abatido sobre a Europa.

Mandy acordou uma manhã com um e-mail dos pais. A fronteira dos EUA estava a fechar. Tinham-lhe comprado um bilhete de avião para casa.

"Aqui está o teu bilhete de avião, parte na quinta-feira e temos 24 horas para o cancelar. Portanto, é totalmente reembolsável", lia-se no e-mail. "És adulta, podes tomar as tuas próprias decisões. Mas gostaríamos muito que viesse para casa."

Mandy não sabia bem o que fazer. Se partisse, o seu visto seria anulado e não seria fácil regressar. A sua crescente ligação com Marcus terminaria antes mesmo de ter começado.

Mas, por outro lado, esta era uma crise global. Não faria sentido estar com os seus entes queridos no seu país natal? Se ela ficasse, ficaria presa em Praga indefinidamente?

"Acho que me estou a apaixonar", pensou Mandy. "Não quero que isto acabe. Mas também não sei se é um erro não ir para casa."

Boris já tinha regressado à Alemanha. Mas Marcus não tinha a certeza se voltaria para a Finlândia. Não tinha dito as palavras em voz alta, mas parecia que estava à espera de ver o que Mandy faria.

Durante as 24 horas seguintes, Mandy hesitou entre ficar e ir. Por fim, ela e Marcus falaram juntos sobre as suas opções.

"Não saímos e dissemos: 'Ei, vamos lutar contra esta Covid juntos, unidos'", diz Marcus. "Foi mais uma tentativa cuidadosa de despertar o interesse um do outro."

"Se tu ficares, eu fico", acabaram por decidir Mandy e Marcus.

"Quando decidimos que ambos ficaríamos, senti-me muito entusiasmado", diz Marcus.

Nos meses seguintes, quando Praga entrou num confinamento rigoroso, Mandy e Marcus estiveram juntos praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Marcus começou a experimentar cozinhar refeições elaboradas. Mandy sentava-se no sofá, a beber vinho, a torcer por ele e a fazer-lhe companhia.

Os dois passavam longas noites a partilhar histórias e a falar das suas vidas.

"Ficámos muito mais próximos e desenvolvemos sentimentos muito mais fortes um pelo outro", diz Marcus. "Passámos muito tempo juntos, só nós os dois, e começámos a abrir-nos sobre coisas."

Para Marcus, o mais introvertido do casal, passar algum tempo com Mandy em casa foi a forma ideal de a conhecer melhor.

"Senti-me bastante confortável e seguro naquele ambiente doméstico", diz ele. "Por isso, senti que podia ser eu próprio. E também com a Mandy - só a personalidade dela fez com que fosse muito fácil ser eu próprio."

Mandy achava mais difícil estar no momento. Adorava passar tempo com Marcus, mas não conseguia deixar de se preocupar com as potenciais complicações futuras de namorar com alguém de um país diferente.

Também se esforçava por não deixar que as realidades sombrias da pandemia se infiltrassem na sua bolha.

"Ainda estava tudo muito no ar", recorda. "Não tínhamos definido a relação, mas eu fiquei por este homem, basicamente. Acabei de me mudar para cá e ainda estou a passar por um processo de obtenção de visto, e o mundo está em chamas e todas essas coisas... Por isso, não era necessariamente do tipo: 'Oh, sinto-me segura e em casa contigo'. Ainda era muito agitado para mim".

Apesar disso, Mandy lembra-se de muitos pontos positivos.

"Passámos muito tempo no parque, a beber vinho prosecco e a divertirmo-nos à grande", diz.

Praga, normalmente cheia de turistas, estava sonolenta e vazia.

Mandy e Marcus lembram-se de "andar na Ponte Carlos e não estava lá absolutamente ninguém".

Apesar das circunstâncias sombrias, a cidade vazia "era muito fixe".

O verão chegou e as restrições da pandemia em Praga diminuíram um pouco. Marcus ia regressar à Finlândia para as suas férias de verão e trabalhar. Ia estar longe da República Checa durante três meses.

Na noite anterior à sua partida, eu chorava e dizia: "Meu Deus, vais-te embora e estou tão triste", recorda Mandy.

Foi nesse momento que Mandy e Marcus falaram finalmente dos seus sentimentos em voz alta - e confirmaram que estavam empenhados em ficar juntos.

Durante os três meses em que estiveram separados, Mandy e Marcus ficaram cada vez mais certos desse facto. Mandy lembra-se de telefonar à mãe, dizendo-lhe que sabia que estava apaixonada por Marcus e que esperava que ele sentisse o mesmo.

Quando Marcus regressou ao apartamento em Vinohrady, disse a Mandy que estava apaixonado por ela.

"Graças a Deus", disse Mandy, rindo.

Foi então que ela finalmente se deixou relaxar nesta nova realidade. Marcus era o seu namorado e, apesar do stress que definiu 2020, Mandy estava feliz. Adorava viver em Praga. Decidiu prolongar o seu tempo lá, usando a pandemia como desculpa - praticamente todo o seu ensino tinha sido feito online, afinal, não tinha tido a experiência que tinha planeado.

Sempre que lhe perguntavam, Mandy era vaga quanto à duração da sua estadia.

"Era sempre: 'Mais algum tempo'", diz Mandy. "Nunca havia um fim definido."

Boris regressou a Praga, confuso com a forma como a relação de Marcus e Mandy tinha crescido na sua ausência. Estava feliz por eles.

"Deixei Mandy e Marcus como dois novos companheiros de quarto e reencontrei-os quando regressei como um casal bem estabelecido com as suas próprias tradições e hábitos", diz Boris à CNN. "Foi uma situação muito gira de testemunhar."

Conhecer os pais

Aqui estão Mandy e Marcus na Finlândia no verão de 2021. Mandy Sanchez

No verão seguinte, em julho de 2021, Mandy viajou com Marcus para a Finlândia para passar algum tempo com os amigos e a família dele e ter um vislumbre da sua cultura e do seu país.

"Apresentar a Mandy aos meus amigos foi muito bom", recorda Marcus. "Ela pareceu identificar-se com toda a gente".

"Conhecer a família dele e vir para a Finlândia foi a última peça do puzzle para mim", diz Mandy.

Quando as fronteiras dos EUA reabriram no final desse ano, Marcus viajou com Mandy para o Texas para conhecer os entes queridos de Mandy.

"Os pais e a irmã dela foram todos muito compreensivos e eu senti-me realmente parte da família desde o início", diz Marcus.

Depois dessas apresentações importantes, "sentimos que a coisa estava a ficar mais séria", diz Mandy.

Mas o futuro de Mandy e Marcus ainda tinha muitos pontos de interrogação. Se ficassem juntos, onde iriam viver? Os comentários iniciais dos pais de Mandy sobre o casamento dos seus colegas de quarto estudantes de medicina ainda se mantinham - Marcus não poderia exercer medicina nos EUA, pelo que viver lá parecia estar fora de questão.

Durante este período, Marcus e Mandy decidiram fazer terapia de casal, achando que era importante falar sobre algumas destas incertezas.

"Penso que foi muito útil para nós em termos de - há tantas coisas em que pensar numa relação intercultural - onde vamos viver e todas estas questões muito pesadas", diz Mandy.

"Tivemos um excelente terapeuta em Praga, que nos ajudou a sentirmo-nos muito mais sérios e a termos uma base muito sólida."

O casal confirmou que "via a vida em conjunto" e decidiu que não havia problema em "tentar perceber as coisas passo a passo".

"Sentimo-nos muito seguros", diz Marcus. "Sabemos que vamos ser só nós os dois daqui para a frente."

Um pedido de casamento em Praga

Marcus pediu Mandy em casamento na primavera de 2023. Fotógrafo de Praga Kemal Onur Ozman, www.kemalonurozman.com

Passemos à primavera de 2023, três anos depois de Mandy se ter mudado para Praga e três anos depois de ter conhecido Marcus.

O casal estava a começar a suspeitar que teria de deixar a cidade que ambos adoravam. Marcus estava prestes a terminar o curso de medicina e parecia que seria mais fácil para ele arranjar emprego na Finlândia.

Para assinalar os três anos de namoro, Marcus decidiu surpreender Mandy com uma sessão fotográfica - achou que ambos iriam gostar de ter algumas fotografias bonitas em alguns dos seus locais favoritos de Praga.

O casal, com o fotógrafo a reboque, dirigiu-se a um parque onde as árvores estavam cobertas de flores em tons pastel. Há muito que Mandy estava obcecada com as árvores floridas da primavera, nunca tinha visto nada como elas no Texas.

Enquanto o fotógrafo tirava algumas fotografias preliminares de Mandy, Marcus aproveitou o momento. Ajoelhou-se atrás dela. Quando Mandy se virou, ficou inicialmente confusa. Depois apercebeu-se - ele estava a pedi-la em casamento.

As fotografias seguintes captaram o puro prazer de Mandy. De facto, em todas as fotografias tiradas nesse dia, Mandy e Marcus estão a brilhar de felicidade.

A sessão fotográfica terminou na Ponte Carlos. Enquanto Mandy e Marcus estavam ali, a olhar para a cidade de braço dado, Mandy sugeriu que celebrassem no seu restaurante favorito.

"Bem, isso depende do tempo que demorares a fazer as malas", disse Marcus.

"Ele tinha planeado uma ou duas noites num hotel termal em Karlovy Vary, que é uma cidade termal a duas horas de Praga", explica Mandy.

O casal passou o resto do fim de semana a brindar ao seu futuro.

Comprometer-se com o futuro

Mandy e Marcus, aqui fotografados de férias na Albânia, estão entusiasmados com o futuro que partilham. Mandy Sanchez

No verão passado, Marcus e Mandy deixaram Praga e mudaram-se para Helsínquia, na Finlândia. Foi agridoce dizer adeus à cidade que moldou a sua relação, mas o casal está entusiasmado com o próximo capítulo e planeia ficar em Helsínquia nos próximos dois anos.

Mandy e Marcus regressarão a Praga na próxima primavera para o seu casamento - uma celebração de fim de semana em que amigos e familiares de todo o mundo, incluindo, claro, o seu antigo colega de quarto Boris, se reunirão na República Checa para celebrar a história de amor de Mandy e Marcus.

No site do seu casamento, Marcus e Mandy listaram alguns dos seus lugares favoritos em Praga para os convidados que não conhecem a cidade. Evitaram os locais óbvios - que estão disponíveis para qualquer pessoa no Google - em favor dos locais que adoravam. Naturalmente, o apartamento Vinohrady está no topo da lista.

Marcus e Mandy recordam o tempo que lá passaram com muito carinho. Marcus fica maravilhado com os "pequenos acontecimentos" que os levaram a cruzarem-se, a viverem juntos naquele apartamento e a apaixonarem-se.

Mandy expressa "como estamos absolutamente alegres, apaixonados e gratos por nos termos permitido a alegria de nos amarmos - mesmo quando não tínhamos a certeza de como as coisas iriam acabar".

"Passámos por muitas coisas nestes poucos anos juntos e estamos muito felizes por podermos continuar a viver juntos", diz Mandy. "Tem sido a maior e mais inesperada aventura."