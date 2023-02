O sistema de vigilância da Força Aérea da Roménia detetou esta terça-feira um objeto voador "semelhante a um balão metereológico", tal como o que sobrevoou os Estados Unidos, no espaço aéreo do país, avançou esta terça-feira o Ministério da Defesa romeno, citado pela Reuters.

Apesar do alerta do sistema de vigilância, as autoridades romenas, que enviaram dois jatos MiG 21 LanceR para intercetar o objeto, não conseguiram confirmar a presença de qualquer alvo.

An unidentified flying object similar to the observation balloon shot down over US airspace a few days ago was spotted over Southern Romania.



The Romanian Air Force scrambled two MiG 21 LanceR jets to intercept the balloon. pic.twitter.com/l7NSetXRXW