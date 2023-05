“Fiz dois disparos sobre o meu marido: um na cabeça, outro no colchão". A confissão surpresa de Rosa Grilo

Rosa Grilo esteve, esta terça-feira, como testemunha no julgamento da sua ex-advogada e do perito forense João de Sousa que estão acusados de favorecimento pessoal e são suspeitos de plantarem provas no caso da morte do triatleta Luís Grilo. Contudo, sem nada o fazer prever, eis que Rosa confessa ter matado o marido.

“Menti, a arma era aquela”, Rosa Grilo começou por reconhecer que não disse a verdade no julgamento da morte do triatleta.

Depois, detalha que no total fez quatro disparos com a arma do crime. A responsável pela morte do triatleta conta então que testou a pistola na garagem, voltou a apertar o gatilho na banheira e, por fim, confessa: “Os outros dois disparos fiz sobre o meu marido. Um na cabeça do meu marido, o outro terá ficado no colchão. Ele estava a dormir profundamente, na noite anterior tinha acontecido algo muito desagradável”.

“O Luís estava de costas para nós”, diz Rosa Grilo. Juíza questiona: “Quem é que somos nós?”. A mulher do triatleta responde: “Eu não disse nós”. Inicialmente, suspeitava-se que Rosa tivesse tido como cúmplice o então amante António Joaquim.

Rosa Grilo continua a explicar o crime e porque Luís Grilo dormia tão “profundamente”. “Meti-lhe meia dúzia de calmantes na comida.”

A condenada prossegue para um relato detalhado de como se livrou do corpo de Luís Grilo. Primeiro, descreve que lavou a arma do crime e, em seguida, a passou por água oxigenada. “Tive de levar o Luís para a garagem, embrulhei-o nos lençóis e arrastei-o. Tapei o corpo do Luís com lenha”.

Para “construir a história”, Rosa Grilo conta que foi “à GNR dizer que ele [o triatleta] tinha desaparecido”.

Recorda ainda que, no dia em que a PJ foi pela primeira vez à casa em que vivia com o triatleta, recebeu os inspetores “com a caixa de munições no bolso do roupão”. Sem explicar como, Rosa detalha que conseguiu esconder as munições no sofá. De seguida, terá pedido à sua antiga advogada e arguida neste processo, Tânia Reis, para fazer desaparecer a caixa de munições, mas foi o pai que acabou por se desfazer delas. “Ele deitou-as na barragem do Maranhão”.