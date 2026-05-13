Roubaram a caveira da santa Zdislava

  • Agência Lusa
  • Há 42 min
Zdislava de Lemberk

Ladrão estava vestido "provavelmente de preto" e a usar "provavelmente sapatos brancos"

A caveira da santa checa Zdislava de Lemberk, que estava guardada num relicário numa igreja, foi roubada terça-feira por um ladrão que fugiu do local, causando “danos históricos incalculáveis”, anunciou hoje a polícia checa.

Zdislava de Lemberk, cujo período de vida estimado decorreu entre 1220 e 1252, foi uma aristocrata conhecida pelos seus atos de misericórdia e caridade canonizada pelo Papa João Paulo II, em 1995.

O roubo aconteceu na basílica de São Lourenço e Santa Zdislava, na cidade de Jablonné v Podjestedí, depois das 16:00 locais, 17:00 em Portugal Continental, disse a porta-voz da polícia checa, Dagmar Sochorová.

“Uma pessoa desconhecida partiu o relicário que continha a caveira e fugiu”, explicou.

A polícia, que divulgou “imagens de baixa qualidade” nas quais se vê o ladrão vestido “provavelmente de preto” e a usar “provavelmente sapatos brancos”, pediu ajuda a quem possa ter informações para identificar o responsável pelo furto.

“O valor monetário da caveira roubada está a ser avaliado. No entanto, o seu valor histórico é obviamente incalculável”, referiu a porta-voz da polícia.

O arcebispo de Praga, Stanislav Pribyl, que também dirige a diocese de Litoméria, na qual se inclui a igreja de Jablonné, classificou a notícia como devastadora.

Colocada num altar numa capela lateral, a relíquia “era venerada pelos peregrinos que visitavam Jablonné, onde Zdislava viveu e trabalhou há mais de 750 anos”, disse.

“Não consigo acreditar que alguém cometa um roubo em plena luz do dia para furtar uma relíquia de uma igreja, uma relíquia cujo valor é primordialmente histórico”, acrescentou o arcebispo Pribyl, nomeado arcebispo de Praga em fevereiro.

