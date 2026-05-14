Homem de 85 anos, encapuzado, armado com faca de cozinha: tenta roubar loja, detido - TVI

Homem de 85 anos, encapuzado, armado com faca de cozinha: tenta roubar loja, detido

  • Há 1h e 19min
PSP (Lusa)

Homem tem antecedentes criminais

Alguém avisa a polícia, está um assalto a acontecer numa loja da cidade de Alcobaça, é 11 de maio, portanto foi segunda-feira, avisaram então a polícia que um "homem entrou no espaço comercial encapuzado, com um gorro a tapar parcialmente o rosto, e exibiu uma faca de cozinha exigindo a entrega de dinheiro". O relato é feito pela própria polícia, "perante a inexistência de numerário no local, o homem abandonou o estabelecimento sem consumar o roubo".

A polícia entrou em ação, localizou e intercetou um suspeito, estava nas imediações do terminal rodoviário de Alcobaça e nessa ação policial foi apreendida a faca de cozinha utilizada no assalto mal-sucedido. "Apesar de ter exibido a arma branca e de ter ameaçado a funcionária, o homem não chegou a avançar fisicamente sobre a vítima, nem foram registadas agressões".

Trata-se de um homem de 85 anos que reside na vila da Nazaré, possui antecedentes criminais associados à prática de pequenos furtos, após a sua detenção foi constituído arguido, "tendo permanecido nos quartos de detenção da Esquadra da PSP até ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial". Decisão do tribunal: aplicar a medida de coação de apresentações semanais na esquadra de polícia da área da sua residência.

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