Assalto violento em Rio Tinto: homem atacado por grupo de dez jovens

Um homem de 31 anos, de nacionalidade indiana, foi agredido e assaltado por um grupo de jovens em Rio Tinto, Gondomar, pouco depois das 22 horas de domingo.



O grupo, composto por seis homens e quatro mulheres com cerca de 20 anos, agrediu a vítima e roubou-lhe uma carteira com 145 euros, junto ao Centro Comercial Parque Nascente, sabe a TVI.



A vítima sofreu escoriações e hematomas, sendo assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Rio Tinto/Areosa, mas recusou assistência hospitalar.



Os suspeitos fugiram a pé para parte incerta.