Perseguição policial, contramão, despiste na A2 e fuga de suspeitos de tentarem roubar cobre no Barreiro

O roubo de cobre de uma obra numa superfície comercial no Lavradio, Barreiro, terminou com uma perseguição policial e o despiste e fuga dos suspeitos, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Na madrugada de segunda-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) verificou que estava a ocorrer o furto. Os suspeitos estavam a tentar roubar cobre.

Perante a presença das autoridades, os assaltantes colocaram-se em fuga.

A viatura em que seguiam foi localizada depois no IC21, a circular em contramão.

Já na A2, o carro dos suspeitos, que se acredita serem dois, despistou-se. Os seus ocupantes fugiram então a pé por um terreno na Quinta do Conde.